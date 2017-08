Muž obvinil partnerku z nevěry, vrazila mu za to kudlu do zad

16:38 , aktualizováno 16:38

Až deset let vězení hrozí ženě, která v Hradci Králové pobodala svého partnera. Muži vrazila nůž do zad poté, co jí začal obviňovat z nevěry. V krvi měla přes tři promile alkoholu.