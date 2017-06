Žena chtěla chytit padajícího horolezce, má zlomené malíčky na rukou

Nehoda se stala krátce po třetí hodině odpoledne v odlehlé části Prachovských skal. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Jičína a Hradce Králové a také záchranářský vrtulník s podvěsem. Hasiči nejprve zraněného muže uložili do vakuové dlahy a připravili ho k vyzvednutí vrtulníkem.

„Měl poraněné nohy, další oděrky a četné zhmožděniny. V době, kdy jsme ho ošetřovali, byl mimo ohrožení života, při vědomí a celou dobu s námi komunikoval,“ řekl mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.

Vrtulník muže nejprve v lanovém podvěsu přepravil na volné prostranství k ošetření lékařem a poté s ním letěl na heliport v Jičíně, kde si pacienta převzala sanita. Ta ho odvezla k definitivnímu ošetření na chirurgickou ambulanci jičínské nemocnice.

„Zraněnou ženu, která se padajícího muže snažila zachytit, hasiči u vstupu do skal předali záchranné službě, která ji odvezla do nemocnice,“ uvedla Alena Kuthanová z HZS Královéhradeckého kraje.

Podle horolezců byl ženou zvolený manévr v pořádku, i když se při něm zranila. Tento způsob jištění se používá při lezení bez lana nebo před tím, než prvolezec dosáhne prvního jistícího bodu.

„Na pískovci bývá tento bod někdy poměrně vysoko a pokud k němu musí prvolezec dolézt, dává se mu právě tato záchrana. Cílem není ho chytit, ale zabránit tomu, aby se nepřetočil na záda nebo na hlavu a neublížil si více. Takže mu víceméně pomohla, byť si u toho ublížila,“ zhodnotil manévr místopředseda horolezeckého klubu Ostaš z Police nad Metují Jiří Škop.

Upozornil však na to, že podobná dopomoc může fungovat jen do výšky zhruba tří metrů: „Každý si musí na místě zvážit sám, jestli je to pro něj ještě zvládnutelné a může padajícímu prvolezci pomoci. Pak už to může být pro toho zachytávače nebezpečné.“