Soud rozdal tresty posledním členům gangu navrtávačů, vykradli 417 domů

Krajský soud v Hradci Králové se případem Poláků, kteří při vloupání do rodiných domů navrtávali dveře nebo okna, zabýval už podruhé. Loňský rozsudek ale v lednu zrušil Vrchní soud v Praze. Ten také o rok zvýšil tresty dalším dvěma obžalovaným na sedm a 6,5 roku vězení (o přísnějším rozsudku čtěte zde).

Piotru Jarosińskimu udělil hradecký soud stejně jako loni 3,5 roku vězení a vyhoštění na deset let. Damian Adam Wyrzucki, kterého soud dříve osvobodil, odešel tentokrát s podmínkou a vyhoštěním na pět let (původní rozsudek najdete zde). Zúčastnění si ponechali lhůtu na odvolání.

Předseda senátu hradeckého soudu Miroslav Mjartan řekl, že Jarosiński věděl, že půjdou na ta místa krást. „Potom hlídal, někdy byl i uvnitř objektů a poté se také dělili o kořist,“ řekl Mjartan.

U Wyrzuckého se podařilo prokázat, že si uvědomil, že vozí spoluobviněné k trestné činnosti a že nechal si platit za benzín i domluvenou odměnu.

Wyrzucki totiž před soudem v roce 2014 řekl, že sice řídil auto, ale údajně nic netušil o krádežích.

A například Jarosiński v červenci u soudu uvedl, že už si jednotlivé skutky přesně nepamatuje a odkázal na svou původní výpověď. V ní tvrdil, že během krádeží pouze hlídal, nikdy nic neukradl a nebyl v žádném z vykradených domů.

Při vloupání používali i přístroj pro noční vidění

Čtveřice Poláků ve věku od 20 do 38 let se podle spisu vloupala nebo se pokusila vloupat do 417 rodinných domů. Do plastových oken či dveří vyvrtali otvor, kterým si otevřeli a kradli i tehdy, když v domě spali lidé. Od dubna 2009 takto způsobili škodu za 12,5 milionu korun. Skončili v červenci 2013, kdy je zatkla policie (na video ze zatčení se podívejte tady).

Při vloupáních používali i přístroje pro noční vidění. Nejvíce domů vykradli v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ale své oběti si vytipovávali i jinde, třeba v Olomouci, Opavě, Poděbradech nebo Táboře (podrobnosti o krádežích najdete tady).

Policie dobře organizovanému gangu původně připisovala, že má na svědomí 859 vykradených domů a škodu převyšující 35 milionů korun.

Pak se ale potvrdilo podezření, že úplně stejným způsobem vykrádá domy ještě jedna skupina zlodějů. Po zveřejnění případu se jejich technikou navrtávání totiž pravděpodobně inspirovala banda z Ostravska, která pracovala nezávisle na té polské (více najdete zde).