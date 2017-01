Sníh zastavil zloděje ve Špindlerově Mlýně, zapadli v kradeném autě

Ve voze cestovalo pět Poláků - tři muži a dvě dívky, z nichž jedné ještě ani nebylo 18 let. U Špindlerova Mlýna havarovali v pátek krátce před devátou ráno s kradeným terénním Isuzu Tropper, které mělo polskou registrační značku.

Skupina se tak snažila s autem z místa co nejrychleji dostat. Nejdříve se mladíci vloupali do nedaleké spodní stanice lyžařského vleku a ukradli tam lano, které pak uvázali za náhodně zastavené vozidlo a pokoušeli se havarovaný vůz vyprostit. To se jim ale nepovedlo. Při vloupání navíc způsobili škodu 10 tisíc korun.

Když později okolo projížděla policejní hlídka, dali se muži na útěk

„Jednoho z nich dvoučlenná hlídka okamžitě zadržela. Po dalších dvou policisté pátrali za pomoci přivolaných posil, avšak neúspěšně. Nicméně jejich totožnost nám prozradil zbytek osádky kradeného vozu,“ uvedla trutnovská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Hlídka ještě na místě v policejní databázi zjistila, že havarované auto bylo ukradeno ve stejný den krátce po půlnoci v Polsku. Zadržený muž přiznal, že ho s dvěma uprchlými kamarády ukradli v Kowarech. Pak vyzvedli kamarádky.

„Zadržené dívky podle jeho slov s krádeží vozidla neměly nic společného. Skupina pak odjela do České republiky za účelem krádeže dalšího terénního vozu. Prý se chtěli pouze povozit po horách a pak kradený vůz někde odstavit,“ popsala Pižlová.

Muž také řekl, že před krádeží užil pervitin. Od roku 2011 navíc nemá řidičský průkaz, protože se „vybodoval“. Policisté zjistili, že byl za krádeže v Polsku již odsouzený.

Po zadokumentování případu muže spolu se spisovým materiálem předají polským kolegům. Dvě zadržené dívky propustili ještě v pátek večer na svobodu.