Ještě bych něco chytil, odmítl muž obžalobu z pokusu o znásilnění manželky

Devětapadesátiletý Josef P. verbální útoky i bití manželky přiznal, ale odmítl, že by chtěl o 17 let mladší ženu znásilnit. Motivem byla žárlivost.

„Nechtěl jsem ji znásilnit, to bych ještě něco chytil,“ řekl u soudu obžalovaný.

Podle obžaloby ženě nejprve 2. a 3. dubna 2016 v opilosti vulgárně nadával a vyhrožoval jí zabitím, až začala mít vážné obavy o život.

„Než jsem večer přišel domů, stavil jsem se na pivo. Dal jsem jich asi sedm. Dozvěděl jsem se, že se vyspala s tím frajerem z hospody a dal jsem jí facku. Říkal jsem jí, že jí uříznu hlavu, že ji zabiju, to jo, ale bylo to v afektu, nemyslel jsem to vážně, nejsem žádný vrah. V životě bych to neudělal. Pak šla spát. To bylo v sobotu, druhý den šla na noční a přišla v pondělí,“ uvedl obžalovaný.

Podle spisu chování obžalovaného nebylo dílem okamžiku, ale předcházel mu několikaletý vývoj. Manželství bylo plné konfliktů a neshod.

Spor je o to, zda chtěl muž ženu znásilnit

V pondělí 4. dubna dopoledne Josef P. podle spisu ženu vytáhl násilím z koupelny na chodbu, povalil ji na záda a pokusil se ji znásilnit.

„Ačkoli se mu kopáním nohou bránila a prosila jej, aby ji nechal být, stáhl kalhotky do poloviny stehen a začal osahávat,“ píše se v obžalobě.

Nakonec se mu ale žena vysmekla a utekla. Podle spisu od té doby trpí posttramatickou stresovou poruchou, je v pracovní neschopnosti.

„Přišla z noční a vyhoudala, že přijde a já ještě spím. Šla na záchod. Vytáhl jsem ji na chodbu, že jí nakopu zadek. Chtěla se mi vytrhnout a jít ven. Držel jsem ji za ruku, tak jsem ji strhnul na zem. Neosahával jsem ji a ani jí nestáhl kalhotky, byla před tím na záchodě. Držel jsem ji za nohy. Vytrhla se mi a utekla ven. Pak zavolala policii. Až po tomhle incidentu jsme se rozvedli,“ hájil se obžalovaný.

Žena prostřednictvím své zmocněnkyně žádá od obžalovaného odškodnění více než 350 tisíc korun.

„Poškozená je přesvědčena o tom, že jí jednání obžalovaného zasáhlo tak, že považuje nároky za adekvátní,“ uvedla zmocněnkyně.

Obžalovanému muži hrozí až dvanáct let vězení.