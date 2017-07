Senior spadl při houbaření do příkopu, hoch běžel pro pomoc dva kilometry

Nehoda se stala v pondělí kolem páté hodiny odpoledne. Senior při houbaření zřejmě uklouzl a svalil se do koryta vyschlého potoka.

Situaci komplikoval náročný terén a fakt, že dvojice místo neznala. Muž s vnukem totiž podle hasičů pocházejí z Prahy a chlapec proto nevěděl, že pro pomoc stačilo ujít jen 300 až 500 metrů k okraji náchodské místní části Běloves.

„Na houby jeli na kolech, která si nechali nad pivovarem a pak šli do lesa. Muž spadl do údolíčka k potoku, ale neměli s sebou mobilní telefon, takže kluk tam dědu nechal v nějaké poloze, aby se mohl hýbat, a běžel pro pomoc,“ popsal situaci velitel čety krajských hasičů v Náchodě Petr Fanta.

Hoch běžel stejnou cestou, kterou předtím šli od kol, a poté pokračoval dál po cestě, po níž jeli s dědou k lesu. Když uviděl první lidi, požádal je, aby zavolali záchranku. S ní přijeli i hasiči, které pak chlapec opět stejnou cestou dovedl ke zraněnému dědovi.

„Byl tam velmi špatný přístup. Muž měl bolesti dolní končetiny, které mu bránily v chůzi a nemohl tedy z lesa vyjít sám,“ řekl mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.

Hasiči muže po základním ošetření naložili na nosítka a přivolali na pomoc terénní speciál ze základny, který po nedaleké sjezdovce v Bělovsi vyjel co nejblíže k místu nehody. Pak muže zavezli až do náchodské nemocnice.

„Stalo se to kousek nad areálem nemocnice. Abychom muže nevystavili dalšímu transportu a nemuseli ho překládat do sanity, jeli jsme s hasiči rovnou do areálu náchodské nemocnice,“ dodal Novák.

Pomoc zraněnému muži by výrazně zrychlilo, kdyby měl u sebe mobil. Zvláště při pohybu v neznámém terénu zdravotníci doporučují lidem, pokud mají chytré telefony, aby si do nich nainstalovali aplikaci Záchranka (psali jsme o ní zde). Ta dokáže na operační středisko odeslat přesné souřadnice z místa volání a pomoci tak při nalezení zraněného.