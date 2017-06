Rychlejší vlaky ulehčí plným silnicím. Do Náchoda zrychlí o 20 minut

Zatím se to zdá jako sci-fi, podle kraje to však není nereálné. Podle představ kraje by měly být vlaky v Broumově dřív o 37 minut, ve Svobodě nad Úpou o 33 minut, v Náchodě o 20 minut a v Adršpachu o více než půl hodiny.

„Z Hradce do Náchoda za půl hodiny, to není bilance zběsilé jízdy autem, ale už za několik let cesty vlakem,“ říká náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS), který jedná s ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o plánu modernizace trati Hradec Králové -Trutnov.

SŽDC by v druhé polovině roku měla zpracovat studii, která naznačí termíny a především cenu modernizace. Její součástí bude i prověření vysokovské spojky, tedy kilometr dlouhého železničního tunelu pod obcí Vysokov, jehož vybudování by podstatně zkrátilo cestu vlakem z Hradce do Náchoda.

„Cestující by ve Starkoči nemuseli přestupovat a vlak by ve Václavicích nemusel měnit směr jízdy,“ vysvětlil Michal Friček z tiskového odboru hejtmanství.

Kraj upozorňuje, že cesta z Hradce do Náchoda autem trvá za ideálních podmínek 45 minut, v dopravní špičce se prodlužuje. „Toto řešení by podstatně zvýšilo konkurenceschopnost železniční dopravy, přilákalo nové cestující a odlehčilo přetíženým silnicím,“ uvedl Červíček.

Na vysokovskou spojku podle něj existuje zhruba 10 let starý projekt, podle nějž jeho vybudování mělo stát mezi 400 miliony až jednou miliardou korun, podle toho, jaká varianta by se zvolila.

Při jednání s ministerstvem a SŽDC získal kraj partnery v představitelích měst a obcí, kteří zrychlení železnice rovněž podporují. Minulý týden se všichni sešli na pracovním jednání na náchodské radnici, kde se radili jak postupovat dál.

Velkým podporovatelem rychlé železnice do Náchoda je i tamní starosta Jan Birke. Náchod totiž dlouhodobě trápí extrémně hustá doprava.

„Dopravní situace v celém okolí je dlouhodobě složitá. Město je nesporně velkým dopravním uzlem nejen pro dopravu mezinárodní dál do Polska, ale také pro oblast celého broumovského výběžku. Všechny snahy o zkvalitnění dostupnosti našeho regionu vítám, rozvoj železnice je rozhodně jedním z řešení,“ uvedl Birke.

Železničáři připravují studii proveditelnosti

Kraj představil mapku s cestovní dobou, které vlaky směrem na Náchodsko a Trutnovsko dosahují v letošním roce, a mapu s časy, kterých by měly dosahovat po rozšiřujících úpravách.

Podle kraje nyní trvá nejdéle cesta do Broumova - 112 minut, a to právě kvůli nutnosti přestupu ve Starkoči. Po přestavbě trati a vybudování vysokovské spojky by cestující byli v Broumově už za 75 minut. Cesta do Meziměstí by místo současných 95 minut trvala hodinu.

Cestovní doby vlaků z Hradce Králové v roce 2017.

Předpokládané cestovní doby vlaků z Hradce Králové po roce 2030.

Zrychlila by se i trutnovská část trati. Nyní vlak jede v průměru 72 minut, po úpravách by mohl být v Trutnově už za hodinu. Cesta do Svobody nad Úpou se má zkrátit ze 108 na pouhých 75 minut.

Správa železniční a dopravní cesty se k projektu nechtěla blíže vyjadřovat, protože bude muset projít ještě přes ministerstvo.

„Spekulovat je zatím předčasné. Aktivitu vnímáme pozitivně a připravujeme studii proveditelnosti. V případě, že ji schválí ministerstvo dopravy jako naše nadřízená organizace, můžeme v přípravě postoupit dále,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Nechtěl spekulovat ani o žádných termínech, které si vytyčil kraj, podle nějž by mělo být v roce 2030 hotovo. „Následovat bude studie ekonomické návratnosti, studie vlivu na životní prostředí, vyhlášení veřejné zakázky na záměr projektu, projekt stavby, územní souhlas, stavební povolení, výběr zhotovitele. Příprava bude trvat roky,“ naznačil postup Illiaš.