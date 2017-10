Šéf krkonošské horské služby zůstává po kolapsu ve vážném stavu

Co se stalo Dlouholetý náčelník krkonošské horské služby Adolf Klepš v neděli odpoledne vyrazil se svojí rodinou podpořit předvolební kampaň TOP 09, jejíž kandidáti zorganizovali výšlap na Sněžku. Tam však třiapadesátiletého horala postihla srdeční příhoda a pomoc, kterou už přes dvacet let v Krkonoších poskytuje turistům, potřeboval on sám (více zde). Nyní leží ve stabilizovaném stavu v umělém spánku ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam ho v neděli před čtvrtou odpolední přepravil vrtulník záchranné služby.