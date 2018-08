Poláci míří na výlet do Adršpachu. Doprava už pátý den kolabuje

14:22 , aktualizováno 14:22

Doprava do skalního města v Adršpachu na Náchodsku dnes v 11:30 opět zkolabovala, a to pátý den po sobě. Kvůli náporu polských turistů musela policie uzavřít vjezd do Česka přes nedaleký hraniční přechod Zdoňov. Policie začala regulovat i příjezd do Adršpachu od Teplic nad Metují a auta začala odklánět na vzdálenější parkoviště.