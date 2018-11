V Peci pod Sněžkou otevře v prosinci víc než stovka nových apartmánů

Komplex Apartmány Svatý Vavřinec za čtvrt miliardy korun, který vznikl na místě bývalého nákupního střediska Sněžka, je zčásti překrytý zeminou. Z objektu vyrůstají čtyři několikapatrové, dřevem obložené obytné věže s asi 90 apartmány. Součástí komplexu jsou i dvě patra podzemních garáží s více než 80 místy a komerční podlaží s obchody a službami (více o projektu v článku Pec pod Sněžkou změní moderní architektura, investor už žádá o povolení).

„Otevření plánujeme na 8. prosince, nyní probíhá zkušební provoz. Navenek to bude fungovat jako hotel, běžný návštěvník by neměl poznat, že apartmány mají své majitele. Založili jsme společnost, která provozuje hotel a další služby. Majitelé apartmánů si mohou vybrat míru využívání a po zbytek dávají apartmány k dispozici,“ řekl investor Apartmánů Svatý Vavřinec Martin Kubík.



U parkoviště u kapličky je před otevřením další apartmánový hotel Pecr Deep s 36 apartmány, recepcí a nebytovými prostory, celkem za asi 180 milionů korun. Výstavba začala loni na jaře. Bude fungovat ve stejném režimu jako Svatý Vavřinec.

„Otevřeme do 15. prosince. Jediné, co bude otevřeno později, je restaurace,“ sdělil jednatel společnosti Pecr - Apartments hotel Milan Kušta.

Projekt se stal v Peci tématem předvolební kampaně. Sdružení SNK Žijeme Sněžkou, které skončilo v komunálních volbách druhé za vítězným uskupením SNK Sněžka dosavadního starosty Alana Tomáška, na webových stránkách uvedlo, že byl Pecr Deep postaven v rozporu s územním plánem. Developer údajně nedodržel stavební dokumentaci a vystavěl objekt o dvě podlaží vyšší, než dovoluje v místě územní plán Pece pod Sněžkou.

Sdružení na webu uvedlo, že připravuje žalobu ve veřejném zájmu. Podle informací iDNES.cz ji však dosud nikdo ze sdružení nepodal.

„Žádná žaloba zatím nepadla. Rozhodně to není důvod nedávného zásahu policie na radnici v Peci,“ řekl iDNES.cz člen sdružení Jaroslav Dudek (o zásahu policie čtete v článku Policie se zajímá o radnici v Peci pod Sněžkou kvůli trestnímu oznámení).

Investor obnivění odmítl

Podle sdružení investor vydával v projektové dokumentaci první nadzemní podlaží za podzemní a poslední podlaží deklaroval jako galerii předposledního podlaží. Investor obvinění důrazně odmítl.

„Je to naprostá dezinformace. Vše proběhlo v souladu s územním plánem, což dokládá také znalecký posudek od nezávislého znalce z oboru stavebnictví. Posudek prokazuje neznalost těch lidí,“ reagoval Kušta. Podle něj také krajský úřad žádné protiprávní jednání či nesrovnalosti nezjistil.

Sdružení se ohradilo i vůči projektu Apartmány Svatý Vavřinec. Tam podle něj stavbaři chybovali, když odvážěli vytěženou zeminu do prostoru, kde je ochranné pásmo zdroje pitné vody.

„Nezákonné jednání začalo u nájemce plochy - společnosti Sivia a.s., pokračovalo na Správě KRNAP, ignorovala jej Inspekce životního prostředí v Hradci Králové. Ministerstvo životního prostředí nám dalo zcela za pravdu a s podřízenými orgány zahájilo kroky k nápravě,“ uvedlo sdružení na svém webu.

V posledních letech prochází centrum Pece kvůli investicím do stavebních projektů výraznými změnami. U autobusového nádraží skončila výstavba penzionu Post a nedaleko od Pecr Deep se staví Hotel Hradec. Podle majitele společnosti Nordic-Investors a hlavního akcionáře projektu Hotelu Hradec Tomáše Otruby půjde v Peci o první čtyři plus hvězdičkový „klasický“ hotel bez roztříštěné majetkové struktury. Měl by být otevřen do dvou let. Stavební práce začaly v roce 2017 po odstranění původního stejnojmenného hotelu.