Archeologické nálezy a sanace podloží zpozdí opravu nádraží v Jaroměři

„Na tomto místě bývalo do poloviny 19. století pole nebo louka, přesně to nevíme. Když se budovalo nádraží, plocha se zplanýrovala, malý pahorek rozhrnuli a zasypali údolí potoka, který zatrubnili. Půdní horizonty v původní úrovni terénu jsou ‚pohřbeny‘ asi půl metru pod současným náspem. Tím, že hloubkové práce nikdy v tomto terénu neprobíhaly, dostáváme se k neporušeným archeologickým situacím,“ říká archeolog Regionálního muzea v Náchodě Jan Košťál.

Větší zemní práce se prováděly na nádraží pouze v devadesátých letech kvůli elektrifikaci tratě.



Při záchranném archeologickém výzkumu se zatím našly fragmenty pravěké keramiky z mladší doby bronzové nebo bronzová jehlice se svinutou hlavicí, která sloužila k zapínání oděvů. Další nálezy dokládají slovanské osídlení z raného středověku.

Vykopávky v červnu probíhaly v prostoru před staniční budovou v místech nově budovaného 2. nástupiště a kolejiště. Pod kolejemi, po nichž nyní vlaky jezdí, se archeologický výzkum uskuteční v příštím roce, kdy bude přepojen provoz na nově vybudované kolejiště.

„Jaroměřské nádraží je svými archeologickými nálezy známé od 19. století, kdy se železnice stavěla. Nálezy jsme zde předpokládali, ale sami jsme překvapeni rozsahem dochovaných terénů. Dochovaly se kulturní vrstvy s keramikou o mocnosti až půl metru. Pod ní se ještě mohou nacházet zahloubené objekty,“ přibližuje Jan Košťál.

Podle archeologů Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nesplnila oznamovací povinnost, kterou má již v průběhu přípravy stavby. Pokud by to ohlásila, mohly se všechny strany lépe připravit a přizpůsobit tomu i harmonogram. O chystané stavbě se archeologové dozvěděli až v únoru z médií.

Dotaz MF DNES ohledně opomenutého výzkumu SŽDC nechala bez odpovědi.

Kvůli tomu teď archeologům schází důkladná příprava a vše řeší za pochodu. Na provedení záchranného archeologického výzkumu se podílí i pracovníci z Centra terénní archeologie z Univerzity Hradec Králové.

„Investor potřebuje, aby se výzkum uskutečnil co nejrychleji, takže pro to děláme maximum, ale i nás limitují provozní předpisy a hlavně postupy, abychom z dochovaných situací vytěžili maximum cenných informací, které by byly stavbou zničeny,“ říká archeolog.

Bezbariérový přístup zajistí výtah

Státní firma očekává zdržení i kvůli jiným komplikacím. „Vzhledem k tomu, že na staveništi došlo k archeologickým nálezům a objevení staré ekologické zátěže, předpokládáme, že se posune termín dokončení celé stavby. Přesnější harmonogram budeme znát po vypracování projektu na sanaci ropného znečištění z nedaleké čerpací stanice,“ přibližuje mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

V Jaroměři čeká železniční stanici celková rekonstrukce za 905 milionů korun, aby byla připravena na zvýšení rychlosti projíždějících vlaků. Zlepší se komfort cestujících při nastupování a příchodu k vlakům, bude se osazovat nové zabezpečovací zařízení, které v budoucnu umožní dálkové ovládání technologických zařízení dopravní cesty. Oprava samotné budovy by měla přijít na řadu v roce 2021.

Nynější stavba počítá s rekonstrukcí železničního svršku a spodku. Vzniknou ostrovní nástupiště, k nimž se cestující dostanou od výpravní budovy podchodem. Bezbariérový přístup zajistí nový výtah. Opraví propustek, trakční vedení i sdělovací zařízení. Vybudují novou trafostanici a rozvody silnoproudu, stanice i nástupiště dostanou nové osvětlení.

„V současné době se v Jaroměři upravuje výpravní budova pro uložení technologií zabezpečovacího zařízení a umístění pracoviště výpravčích. Pod částí kolejiště se pak buduje nový podchod a současně i nové ostrovní nástupiště,“ doplňuje mluvčí.

Cestující se museli vypořádat už s třemi výlukami na jaře. Ta hlavní nepřetržitá výluka se plánuje od 14. července do 10. srpna v úsecích Smiřice – Jaroměř, Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř – Česká Skalice.