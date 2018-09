Místo Tepny vznikne v centru Náchoda nová čtvrť, podobu určí soutěž

Obyvatelé, architekti i politici si dvanáct let po krachu Tepny docela příjemně lámou hlavu, zda na 2,5 hektarech vzniknou byty, park, dům pro seniory, sportovní hala nebo se znovu na povrch vrátí potok Radechovka.

Proti marketům se přitom od začátku stavěla jen hrstka aktivistů, kteří zasahovali developerovi do povolovacích procesů u úřadů a v roce 2014 prosadili referendum, jejž ale město předem pohřbilo nevhodným termínem po komunálních volbách. Vedení radnice v čele s již zemřelým Oldřichem Čtvrtečkou se odvolávalo na to, že si vše vyřeší soukromý developer. I stavební úřad stále tvrdil, že v takzvaném smíšeném území smějí vzniknout markety.



Nákupu pozemků také dřív zabránila vysoká cena. Zastupitelé změnili názor až po řadě roků a letos pozemky s neuklizeným zbořeništěm vykoupili za 56 milionů korun se započtením daně, které současný starosta vyjednal s majitelem. Od prázdnin najatá firma vyklidila plochu a v úterý po letech zmizela i modrá ohrada.

„Musíme komplexně řešit dva pozemky, a to jednak Tepnu, jednak U Bílé růže. Město ho nabídne 1. ledna, je to druhý strategický pozemek. Jak jsme o tom hovořili s kolegy, i tento pozemek by měl být předmětem velkého zadání. Čeká nás nebo ty, kteří přijdou po nás, i třetí věc: podle mého názoru je nutné koupit od holandského investora bílou budovu Tepny. Je to nesmírně důležitá věc. Pokud se toto podaří, opravdu se dostaneme do situace, že můžeme rozhodovat, jak bude město vypadat do budoucna. Je to velmi klíčový moment,“ řekl starosta a poslanec Jan Birke (ČSSD) při pondělní debatě s občany.



Areál textilky Tepna Továrna zkrachovala v roce 2006, předtím prodala Lidlu starou přádelnu pro stavbu obchodu, zbytek areálu prodala v dražbě konkurzní správkyně.



Část směrem k Plhovskému náměstí nechali citlivě opravit manželé Drapačovi, město jim patrně odprodá neodbouranou „věž“ při Kostelecké ulici, aby ji přestavěli na kancelářské prostory. V opravené továrně působí výrobce kabelů Hronovský.



Bílá budova ve vlastnictví holandského majitele Protivítr-Invest měla projít obnovou, za deset let ale došlo jen na zbourání starší části, kterou poté poskytl pro městské parkoviště. Developer uvažoval o obchodech a stovce bytů a nadzemních i podzemních garážích, radnice se s ním sejde k jednáním po volbách ohledně případného odprodeje. Budova trpí nájezdy zlodějů kovů, nejsou v ní už zasklená okna.



Zbořeniště části Tepny o 2,5 hektarech koupilo město letos od JTH Holding z Teplic za 56 milionů korun. Developer ho získal původně v dražbě za 18 milionů, i přes demoliční výměr nechával budovy dál chátrat, teprve na podzim 2013 je strhnul. Developer chtěl postavit obchodní centrum a obchodní galerii s parkovištěm, loni na ně získal územní rozhodnutí.



Jednu vizi nového území představil mladý architekt Jakub Kopecký. Ve své diplomové práci se věnoval pozemkům Tepny, kam zkusil vložit celou čtvrť „kompaktního města“. Inspiroval se místní zástavbou pod Vyhlídkou i v Bruggách a do centra umístil dvoupatrové domky asi pro 850 obyvatel v nově nakreslených ulicích, kam by směla vjíždět auta jen omezenou rychlostí. Záměrně se nerozhodl pro park, protože do lesů je tu blízko.

Architekti Igor Kovačević a Yvette Vašourková z renomovaného občanského sdružení pro pěstování středoevropské architektury CCEA MOBA zase na příkladech vysvětlovali, jaké možnosti dává transparentní architektonická soutěž.

V místě bývalé Tepny však město bude mít řadu sousedů. Blíž k sídlišti na Plhově je fungující továrna, uvnitř areálu působí i supermarket Lidl a směrem k centru se rozkládá zchátralá bílá budova přádelny.

S majiteli už starosta jedná nebo bude jednat. Zatím podle něj plocha poslouží jako záchytné parkoviště, které město nechá oplotit, osvětlit a opatřit automatickým systémem. Mezitím město zkusí vyjednat s vlastníky koupi či směnu pozemků, aby zajistilo celkem čtyři vjezdy na plochu.

Dejte prostor pěším

Jeden z debatérů žádal, aby se dal prostor pěším i cyklistům, chtěl i ohrazený prostor pro venčení psů nebo park pro grilování. Místní z nejbližšího okolí se přimlouvali, aby se dořešilo nakládání nynějších kamionů poblíž obytných domů.

„Chci se zeptat, zda by nebylo vhodné směnit zbytek čistírny odpadních vod v majetku pana Drapače za část pozemků směrem k jeho firmě, aby vznikl nějaký manipulační prostor a neobtěžovalo to okolí,“ navrhoval Tomáš Böhm, který pod zámkem žije.

Radnice předpokládá, že vybere pořadatele architektonické soutěže a do konce roku 2019 uzavře veřejnou debatu o Tepně. V roce 2020 by mohl vítěz rozkreslit projekt. Bude také nutné sehnat peníze na zástavbu a zajistit, aby projekt dobře souzněl s očekávanou revitalizací Zámeckého kopce, na niž současný ministr kultury přislíbil 130 milionů korun v příštích třech letech, nebo s uvažovanou dostavbou Karlova náměstí.

Další obyvatel chtěl v místě Tepny i něco pro děti, aby prý nemusel jezdit do Polska do aquaparku nebo dinoparku.

Zastupitel a poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) ale oponoval: „Máme česko-polskou spolupráci, proto není v Náchodě vše, co je v Chudobě a naopak, nedávalo by to smysl, provozní náklady jsou poměrně velké. Ani nemůžeme nakoupit 2,5 hektaru uprostřed města, aby z toho byl nejdražší park ve střední Evropě. Musí tam být něco, co bude mít významný dopad i do daňové výtěžnosti, z toho vyplývá, že by tam měla být část obchodů, aby tam chodili i lidé mimo rezidentů. Je třeba si uvědomit, že musíme hledět i na neekonomické parametry. Když se tam postaví bydlení, nebude se muset zabírat tolik orné půdy a zeleně. Podívejte se na kopce kolem Náchoda, jak se rozlézá zástavba na Lipí a v další příměstské části.“

Místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD) upozornil, že v Tepně se dá uvažovat o domech, obchodech i nerušivé výrobě, ale město bude svázáno mnoha limity plynoucími z územního plánu i územní studie. Bude potřeba je také změnit.

V zastupitelstvu vytrvale prosazoval změnu názorů na Tepnu zejména Michal Kudrnáč. Dokud ale developer nechával ležet ruiny továrny na místě, schytával za to zastupitel veřejně i množství urážek. Když mu nyní jeho kolega poděkoval v sále divadla, starosta ho okřikl za politikaření.

Opozičník si přeje, aby se hlavně pokračovalo k nové podobě prostoru Tepny i po volbách.

„Bude nesmírně důležitý už tendr na toho, kdo bude urbanistickou soutěž administrovat. Chtěl bych poprosit, aby se to neuspěchalo, aby se nesoutěžilo jenom tak, kdo to udělá nejlevněji, protože už tato první věc je důležitá a je třeba nastavit podmínky tak, aby soutěž i podklady pro ni byly skutečně kvalitní,“ řekl opoziční zastupitel Kudrnáč (Zelení), který se ohledně Tepny angažoval v referendu i spolku Sbor dobrovolných občanů.

Do debaty o Tepně se lidé stále mohou zapojit. Město sbírá podněty na e-mailové adrese tepna@mestonachod.cz.