Zelení střídají žluté. FlixBus zavádí novou linku do Hradce a Náchoda

Dopravce nasadí na novou linku jeden pár spojů denně. Po stejné trase z Prahy do Varšavy jezdil do letošního února i RegioJet.

Linku však zrušil a v březnu skončila i jeho linka přes Hradec Králové a Jaroměř do Trutnova. Firmě se dlouhodobě nedařilo autobusy naplnit, přestože už dříve snížila počet spojů a prodloužila trasu.

Nyní se o návrat dálkové trasy přes Hradec pokouší FlixBus. Zelené autobusy budou kromě Hradce a Náchoda zastavovat také v polských městech Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój a Klodzko a především ve třech velkých městech - Vratislavi, Lodži a Varšavě.

„Uvědomujeme si, že dostupnost autobusového spojení mezi Hradcem Králové a Prahou je aktuálně nevyhovující. Jsme rádi, že můžeme nabídnout nová denní spojení na této trase v rámci mezinárodní sítě FlixBusu. Na rozšiřování nabídky dostupných spojení v Česku budeme i nadále pracovat,“ komentovala novou linku mluvčí českého FlixBusu Martina Čmielová.



Spoj bude z nádraží na pražské Florenci vyjíždět ve 13:20, do Hradce Králové dorazí ve 14:45 a do Náchoda v 15:35. Ve Varšavě bude dvacet minut před půlnocí.

Zpět pojede zelený autobus ráno v 7:10, v Náchodě zastaví v 15:20, v Hradci v 16:10 a do Prahy dorazí v 17:35.

Dopravce láká hlavně na nízké ceny. Jízdenka mezi Hradcem Králové a Prahou začíná na 89 korunách. RegioJet přitom jezdil o deset korun dráž a za stovku nabízí akční jízdenku už jen České dráhy. Autobusoví dopravci aktuálně jezdí z Hradce do Prahy za 115 až 126 korun.

Z Prahy do Varšavy FlixBus avizuje cenu od 269 korun, avšak jízdenku z Hradce Králové do polské metropole lze nyní koupit nejméně za 319 korun. I to je však výrazně méně, než za kolik se na trase cestuje nyní. Comvia Bus ji nabízí za 1100 korun, Norma-A SIA (Ecolines) za 495 korun.

Novou linku mezi Prahou, Vratislaví a Varšavou FlixBus 6. listopadu spustí také přes Liberec. Tam budou zastavovat i autobusy na nové lince Praha - Poznaň - Gdaňsk - Gdyně, které pojedou dvakrát denně. Cesta k Baltu touto linkou měří téměř 850 kilometrů.

V posledních měsících přišel dopravce i s dalšími novinkami. Třeba neomezenou wi-fi a dětskými sedačkami na vnitrostátních linkách. V každém autobusu jsou zdarma k zapůjčení dvě sedačky pro děti do tří let.

„V poslední době se množí dotazy rodičů ohledně bezpečného cestování s dětmi mladšími tří let. Naše předpisy doposud ukládaly povinnost přinést v případě takového cestování vlastní dětskou autosedačku. Uvědomujeme si, že to je komplikované řešení, proto jsme se rozhodli naše vnitrostátní spoje vybavit autosedačkami,“ vysvětlila Čmielová. Cestující si však musejí sedačky předem telefonicky rezervovat.

FlixBus působí na českém trhu od roku 2015. Postupně se chce stát jedničkou v autobusové dopravě. Tou jsou zatím žluté autobusy společnosti RegioJet. Na rozdíl od něj však FlixBus většinu „svých“ autobusů nevlastní, ale pronajímá si je od místních dopravců, kterým pak připadnou zhruba tři čtvrtiny z ceny jízdenky.