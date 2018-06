Nová Paka si na nové autobusové nádraží počká, starosta viní ministerstvo

Podle starosty Josefa Cogana (STAN) se rekonstrukce zasekla na ministerstvu pro místní rozvoj, které nedodržuje termíny pro schvalování evropských dotací. A bez nich nelze stanici vybudovat. Stavět se mělo už letos, z toho však sešlo. Podle odhadů by práce mohly začít nejdříve na přelomu roků 2019 a 2020.



Plán nového nádraží vznikl na základě předloňské ankety mezi obyvateli. Ve hře byly tři varianty: rekonstrukce stávajícího, úplně nový terminál a zachování současného stavu. Zvítězila první varianta, přiklonilo se k ní 62 procent hlasujících.

Město už má nové nádraží vyprojektováno a požádalo o dotaci z evropských fondů, která by pokryla většinu nákladů. „Rozpočet na projekt je přes 60 milionů korun, dotace je omezena na 50 milionů,“ řekl Cogan.

O dotaci město zažádalo loni v srpnu a stále čeká na rozhodnutí. „Byli jsme druzí v pořadí. Sám nevím, jak dlouho to ještě potrvá,“ postěžoval si starosta.

Zároveň uvedl, že ani neví, kdy z ministerstva přijde odpověď. „Momentálně s nimi máme strašně špatné zkušenosti. Zejména ministerstvo pro místní rozvoj neplní stanovené lhůty,“ poznamenal.

Novopačtí si musí na výsledek počkat

Cogan tvrdí, že ministerstvo je pro obce extrémně nepředvídatelné. „V některých případech ani nevíme, kdy budeme moct zahájit nějaké stavební akce. Termíny úředníci porušují, kde mohou. Je to opravdu situace, kdy nevíme nic,“ zdůraznil Cogan.

Ministerstvo pro místní rozvoj se proti tvrzení starosty ohradilo, chyba prý není na jejich straně.

Autobusové nádraží V roce 2016 mohli Novopačtí hlasovat o podobě a možném přesunu autobusového nádraží. Součástí plánů byl i parkovací dům, ten však neprošel.

7. a 8. října 2017 při krajských volbách se hlasovalo o podobě terminálu.

11. října 2017 bylo rozhodnuto o zachování a přestavbě nádraží.

Loni v srpnu podalo město na ministerstvo žádost o dotaci ve výši 47 milionů korun.

Nyní se čeká na výsledky schvalovacího procesu.



„Projekt je takzvaně kolový a v takovém případě dochází k hodnocení žádostí o podporu nikoliv po její registraci, ale až po ukončení příjmu všech žádostí ve výzvě. Všechny projekty, které se přihlásí, soutěží mezi sebou. Příjem žádostí skončil 9. října 2017,“ odpověděla na dotazy MF DNES ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dodala, že projekt terminálu v Nové Pace už prošel podstatnou částí hodnocení žádosti o podporu. Ministerstvo se ohání dvěma podmínkami.

„Projekt musí úspěšně projít všemi fázemi hodnocení žádostí o podporu a dále bude rozhodující výsledek bodového hodnocení,“ upřesnila Dostálová a zdůraznila, že Novopačtí si musí na výsledky své žádosti počkat.

Desetitisícová Nová Paka je významným dopravním uzlem na cestách do Krkonoš a také na Jičín. Autobusové nádraží je staré čtvrt století a denně odbaví na 120 autobusů. Čekání na spoj cestující musí trávit na lavičkách pod zastaralými přístřešky. Chybějí toalety, krytá čekárna nebo parkovací místa. Ta by město vyřešilo parkovacím domem.

Parkovací dům až v budoucnu

Jenže odkládání projektu, který se táhne několik let a další minimálně dva roky ještě bude, pobuřuje obyvatele i cestující.

„Oni to dělají podle tabulek a ani se sem nejedou podívat. Zajímalo by mě, jestli to tady teď vůbec splňuje podmínky, žádné sociální zázemí, nic. Alespoň kdyby tady byl přístřešek, fouká tady ze všech stran,“ žehrala jedna z cestujících.

Starosta Cogan ministerstvu vyčítá i další věci, například omezené plánování finančního rozpočtu. „Nemáme na to právní nárok a oni si dělají, co chtějí. Jsme v područí tohoto procesu,“ prohlásil.

V roce 2016 Paka plánovala i výstavbu parkovacího domu, tento projekt však zastupitelé zatím smetli ze stolu. „Pro nás je v současné chvíli klíčové autobusové nádraží. Parkovací dům plánujeme do budoucna,“ prozradil Cogan.

Projekt už podle něj prošel formálním hodnocením a za sebou má také věcné hodnocení, kde získal 75 bodů. „To je maximum možného, protože terminál v Nové Pace nelze přímo propojit s

železnicí a je zde sociálně vyloučená lokalita,“ dodal Cogan. Někteří místní ani nevědí, že se s nádražím má něco dít. „Já jsem ani nevěděla, že se o nějakém nádraží hlasuje. Nikdo nám nic neřekne. Pamatuji si, že když jsem byla malá, tak tady byla čekárna. Teď tady není nic,“ utrousila mladá matka s kočárkem.

Další novopacká obyvatelka, kterou redaktorka oslovila, hlasovala pro rekonstrukci současného nádraží. Že se to potáhne několik let, však nečekala.

„Toalety tady jsou pouze veřejné a poměrně vzdálené. Nikde jinde tady nejsou. Kde byla dřív čekárna, je teď zázemí pro řidiče autobusu. Je to hrozné, hlavně když je zima. Je lepší přijít přesně na spoj než tady čekat. Doufám, že se nového nádraží vůbec dožiji,“ řekla seniorka.