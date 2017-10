VIDEO: Bagr strhává hlavní tribunu fotbalového stadionu v Hradci

Už před pár dny zmizely z tribuny sedačky, nyní se rozebírá střecha. Za několik dní přijde na řadu demontáž kiosků. Do zimy dělníci zbaví západní tribunu všeho betonového.



První mistrovský zápas Hradec odehrál na tehdy Všesportovním stadionu 21. srpna 1966 s Bohemians Praha a prohrál tehdy 3:4. Právě západní tribunu hradečtí odjakživa považovali za svou domácí, ale drtivé většině z nich se po starém místě stýskat nebude. Celá tribuna nejspíš zmizí ještě do konce letošního roku.

Zachovat se prozatím podaří jen osvětlovací stožáry. „Lízátka budou demontována až v příštím roce a nahradíme je novými, ale nižšími i úspornějšími,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich z TOP 09, podle kterého bude demolice stát 2,8 milionu korun.

Hradec už má souhlas pro stavbu nového sportoviště od vodoprávního úřadu a zbývá pouze kladné stanovisko s návrhem napojení na okolní dopravní infrastrukturu (více čtěte zde).



Příští rok by měla začít růst nová hlavní tribuna za 270 milionů korun. Do té doby bude maximální kapacita sportoviště pouze 4 500 diváků a další daní bude ještě nižší komfort - východní tribuna nabízí jen velmi omezený počet míst se zastřešením, velmi často tu fouká vítr a divákům bude do očí svítit odpolední slunce.