Stydím se za svého prezidenta, napsal na billboard hoteliér z Krkonoš

Cedule s černým textem na bílém podkladu je zavěšená na železný most přes Úpu v Horním Maršově. Nahradila o poznání smířlivější billboard s fotografiemi Václava Havla a tibetského duchovního vůdce dalajlámy s nápisem Tito gentlemani jsou zde doma.

Přestože tentokrát na billboardu chybí fotografie, není těžké uhodnout, proti komu je plamenný nápis namířen.

Potřeba vyjádřit názor

„Důvodem, proč jsme se tam rozhodli billboard umístit, není jen prezidentská volba, ale také třeba návštěva pana prezidenta v Rusku a jeho rozhovor s Vladimirem Putinem. To jsou pro nás nepřijatelné věci a neslučitelné s tím, co tady od roku 1989 zažíváme. Chápu, že všichni nemusejí tyto pocity sdílet a že nostalgie některých lidí po časech minulých je veliká, ale my máme potřebu takto, bez nějakých vulgarit, vyjádřit náš názor,“ vysvětluje Ondřej Palla z penzionu Modřín ve Velké Úpě.

Při listopadové pětidenní návštěvě Ruska Miloš Zeman mimo jiné gratuloval Vladimiru Putinovi k „vítězství“ v Sýrii nebo vyjádřil svůj odpor vůči mezinárodním protiruským sankcím.

Hoteliér říká, že zatím nezaznamenal žádné negativní reakce na nový billboard. „Lidé si to fotí a šíří se to dál na sociálních sítích. Reakce jsou celkem příjemné,“ popisuje podnikatel a dodává, že do jeho penzionu voliči Miloše Zemana nejezdí.

V Krkonoších již dlouhodobě převažují pravicové názory, což potvrdily i výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. V Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a v Harrachově vyhrála ODS, na Malé Úpě zvítězili Piráti (více v článku Krkonoše potvrdily, že jsou baštou ODS).

„Lidé na horách jsou zvyklí, že co si neudělají sami, to nemají. To je učí soběstačnosti a nezávislosti. Jsou podnikaví a pravice je pro podnikatele příznivější, neobtěžuje je byrokracií,“ vysvětluje, proč Krkonoše tradičně volí jinak než zbytek republiky, vrchlabský politolog Jiří Štefek. V prezidentských volbách před pěti lety měl v horských střediscích jasně navrch Karel Schwarzenberg.

Havel s dalajlamou se na most zase vrátí

Protizemanovský nápis podle Pally zůstane na hornomaršovském mostě až do konce ledna.

Pak se za pilu u hlavní silnice na Pec pod Sněžkou zase vrátí billboard s Václavem Havlem a dalajlamou, který tam byl už od loňského jara.

„Připomínat si Havla a dalajlamu má ohromný smysl zvláště v dnešní době. Společnost se radikalizuje a tohle je taková maličkost, která ukazuje, že jsou i jiné cesty a že někdo má odlišné názory,“ řekl v červnu Ondřej Palla.

Stejný plakát ve zmenšené verzi se nachází přímo ve Velké Úpě u penzionu Modřín a stal se jakýmsi orientačním bodem. „Když k nám přijíždějí lidé, říkají, že se sejdou u dalajlamy. To je docela příjemné,“ dodává hoteliér.

Okolí Sněžky a Pomezních Bud bylo od poloviny 70. let mezi odpůrci totalitního režimu známou lokalitou. Disidenti se na hřebenové Cestě přátelství tajně setkávali dokonce s lidmi z polské opozice. Na Horní Malé Úpě přespávali bratři Havlové, spoluzakladatel Charty 77 Petr Uhl nebo šéfredaktor samizdatových Lidových novin Jan Ruml (více v článku Stopy Charty v Krkonoších. Kde se Havel a spol. scházeli s Poláky).

Plakát vyvěsil podnikatel Oldřich Šlégr na sídlo své firmy, Domu tisku v Trutnově. (7. 11. 2014)

Antizemanovský billboard v Horním Maršově není jedinou aktivitou tohoto typu v Krkonoších z poslední doby. Totožný nápis s koláží Miloše Zemana v napoleonské uniformě visel na podzim 2014 na trutnovském Domu tisku v Pražské ulici. V reakci na prezidentovy přešlapy a skandální rozhovor plný vulgarit pro Český rozhlas billboard instaloval podnikatel Oldřich Šlégr ze Dvora Králové nad Labem.

„Chtěl jsem tak dát najevo, že mi není jedno, co se u nás děje. Nastal čas, kdy by se lidé měli začít ozývat,“ komentoval to tehdy Šlégr. Na plakát se podepsaly desítky lidí, kteří tím vyjádřili, že mají stejný názor.

Putin: Zeman je gentleman

Na jaře 2016 zase Miloše Zemana při prezidentské návštěvě východních Čech ve Vrchlabí „vítali“ demonstranti s tibetskými vlajkami a nápisem Zeman je gentleman, který byl v uvozovkách dán do úst Vladimiru Putinovi. Vloni byl u penzionu Modřín ve Velké Úpě plakát s nápisem „Ať žije Zeman! Ale jinde“, který později nahradil menší billboard s Havlem a dalajlamou.