Klece šelem, které utekly v bioparku, byly špatně zajištěné, zjistila kontrola

Inspektoři hradecké pobočky Státní veterinární správy (SVS) provedli v bioparku kontrolu v úterý. Zaměřili se hlavně na ustájení zvířat, která o den dříve utekla z kotců (více v článku Tygři a lev utekli z klece v zooparku na Hradecku, zneškodnili je veterináři).

Chovatel podle inspektorů porušil zákon, když zvířata dostatečně nezajistil proti útěku. Provinění bude řešit přestupková komise obce s rozšířenou pravomocí, které inspekce předá podnět k zahájení řízení.

„Zvířata byla chována v nevhodných podmínkách. Vydáme proto závazný pokyn, aby chovatel připravil ustájení zvířat tak, aby odpovídalo jejich potřebám,“ řekl iDNES.cz ředitel SVS v Hradci Králové Aleš Hantsch.

Šelmy byly v klecích na podvozku maringotky. Podle Hantsche je to zcela nedostatečný prostor. Takové kotce jsou podle něj vhodné jen na převoz, nikoliv k dlouhodobému pobytu. Zvířata původem z německého cirkusu přitom byla v bioparku už třetí měsíc. Podle chovatele čekala na převoz do Turecka.

„Snažíme se po tu dobu vyřešit jejich dokumenty pro vývoz,“ vysvětlil majitel Antonín Hnízdil.

Podle veterinářů však při zajištění dostatečného prostoru nehraje roli, zda jsou zvířata určena k dalšímu převozu.

„Proběhla tam karanténa a on jako chovatel je měl následně přesunout do odpovídajících prostor. Podle dokladů, které nám byly předloženy, byl místem určení Štít. My tedy nevíme, jaký má dále úmysl. Pokud je bude chtít vyvézt do Turecka, jak deklaruje, bude muset opět žádat o vydání dokladů a nahlásit převoz do systému,“ doplnil Hantsch.

Právě kvůli chybám v dokladech a hlášení převozu zvířat z Německa do České republiky dostal již Antonín Hnízdil první pokutu 30 tisíc korun. Ta je pravomocná. Další trest zřejmě přijde za špatné zajištění klecí proti útěku zvířat.

Případem se zabývá i policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení kvůli podezření ze zločinu obecného ohrožení s trestní sazbou od tří do osmi let. V současné době vyslýcháme zaměstnance parku i osoby, které by k případu mohly poskytnout informace,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

V bioparku ve Štítu utekli z klecí tygři a lev

VIDEO: Veterináři v Bioparku ve Štítu uspali lva a dva tygry

Vyšetřování si od místního oddělení převzala kriminálka. Ta především zjišťuje, zda šlo o nedbalost, nebo úmyslné jednání. Technici na místě odebrali otisky prstů a odvezli si na expertizu i karabinu, která uzavření kotců jistila.

„V neděli večer jsme to kontrolovali. Je technicky nemožné, aby si zvířata otevřela železnou mříž, která byla zajištěná. Je možné, že jim někdo pomohl na svobodu, tomu se mi ale nechce věřit,“ řekl v pondělí Hnízdil.

Mřížové dveře, které se vysunují nahoru, byly podle něj zajištěné řetězem s karabinou. Tu chovatel po útěku zvířat nahradil zámkem.

Zvířata v pondělí neutekla z areálu parku, ale pouze z kotců. Ležela ve stínu u klecí. Soukromý biopark funguje v obci vzdálené šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou od druhé poloviny roku 2014.