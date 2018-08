Útěk je záhadou. Policie nezjistila, jak se tygři a lev dostali z klecí

Trojice šelem, která se po útěku z klecí pohybovala v areálu a v obci způsobila pozdvižení, byla podle majitele zooparku Antonína Hnízdila zachráněna z německého cirkusu.

Na místě tehdy zasahovalo osm policejních hlídek, zásahová jednotka a vrtulník. Veterináři zvířata uspali a přesunuli zpátky do klecí.

„Prověřování uzavřel policejní komisař ve spolupráci s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové s konstatováním, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu obecné ohrožení, ani žádného jiného trestného činu,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Čížkovský.

Případné spáchání jiného správního deliktu bude podle policie prověřovat Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, která se případem nadále zabývá.

„Nepodařilo se nám prokázat ani jednu z vyšetřovacích verzí a tedy zjistit, jakým způsobem byly klece otevřeny. Samotné opuštění klece bez splnění dalších podmínek nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu,“ poznamenal mluvčí.

Majitel uvedl, že šelmy by měly putovat do tureckého parku pro přestárlá zvířata. Po útěku šelem se na biopark otevřený v roce 2014 snesla vlna kritiky. Už dva dny po události Státní veterinární správa z Hradce Králové (SVS) dala majiteli pokutu 30 tisíc korun za chybu při dovozu zvířat z Německa. Chovatel podle inspektorů porušil zákon, když zvířata nezajistil proti útěku.

Ředitel SVS v Hradci Králové Aleš Hantsch zároveň poukázal na nevhodné podmínky pro chov.

„Vydáme proto závazný pokyn, aby chovatel připravil ustájení zvířat tak, aby odpovídalo jejich potřebám,“ uvedl Hantsch. Šelmy byly v klecích na podvozku maringotky.

„Vše nasvědčuje tomu, že nám zvířata někdo vypustil, ale v podstatě se všichni úředníci tváří, jako zvířátkomilové. A my najednou vypadáme hrozně špatně, protože týráme zvířata v maringotce. Takhle to ale vůbec být nemělo. My nejsme žádní cirkusáci, komedianti nebo zoologická zahrada,“ uvedl majitel parku Antonín Hnízdil.

Biopark je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. Žijí tady lvi, tygři, levharti nebo pumy, ale i kočkodani, lemuři a makaci, ptáci, želvy, koně, drůbež nebo kozy.