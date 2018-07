V bioparku na Hradecku utekli z klecí tygři a lev, okolí hlídá policie

Událost se stala krátce před desátou hodinou. Na místě zasahuje osm policejních hlídek, zásahová jednotka a vrtulník.

„Zajišťujeme okolí a čekáme na příjezd veterináře. Zvířata jsou uvnitř v zoo, ale mimo klece,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Z klecí se dostala dospělá zvířata. V areálu je v pondělí zavřeno. Zaměstnanci jsou evakuováni.

„Zvířata jsou momentálně v areálu, snažíme se je odchytit. Pro nás je podstatné, aby se zvířata podařilo odchytit a vrátit zpět do klece. Pokud by opustila areál, budeme je muset nechat utratit, jde o bezpečnost lidí kolem,“ řekla spolumajitelka zoo Jitka Brusová.

Pro ČTK pak doplnila, že zatím zvířata v klidu leží na jednom místě pod borovicí v oploceném areálu bioparku. „Čeká se na třetího veterináře, budou se uspávat všechna tři najednou, aby nedošlo k nějakému problému. Zaměstnanci jsou v budově,“ popsala v poledne Brusová.

A dodala, že mříže u klecí jsou vylomené a park bude zjišťovat, jak se to mohlo stát. Nevyloučila, že by mohlo jít o technickou závadu.

Dnes je biopark pro veřejnost uzavřen, návštěvní dobu má v létě od úterý do neděle.

Na vesnici zavládlo značné vzrušení, lidé s dětmi se ještě dopoledne procházeli po okolí, ale pak se běželi schovat.

„Říkali jsme si, co se děje, všude jezdila policejní auta s majáky, pak něco hlásil místní rozhlas, ale ten jsme moc neslyšeli, jsme hodně vzdáleni. Je to hodně nepříjemný pocit, máme zavřenou bránu, zkontrolovali jsme ploty a čekáme, co bude dál,“ uvedla jedna z tamních obyvatelek.

Biopark je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. V obci vzdálené šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou začal vznikat ve druhé polovině roku 2014.

Chovají tady lvy, tygry, levharty nebo pumu, ale i kočkodany, lemury a makaky, ptáky a želvy, koně, drůbež nebo kozy. Záchranáři tam loni museli ošetřit muže, který strčil ruce do klece ke lvovi a ten ho pokousal.

Před třemi týdny naháněli šelmu i ve středních Čechách. Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma. Chytit se ji podařilo po několika dnech.