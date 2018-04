Chceme lidi spojovat, říká nový nájemce trutnovského Bojiště

Zchátralý areál Bojiště na okraji Trutnova, který je v posledních letech známý hlavně díky festivalům, vstupuje do nové éry. Bývalé letní kino s amfiteátrem od dubna získala do desetiletého nájmu od města společnost Bojiště s.r.o. a její zakladatel Roman Dorňák má velké ambice.

„Chceme využít věhlasu Bojiště a přilákat lidi z celé země,“ říká šestatřicetiletý Roman Dorňák, který strávil téměř 10 let v cizině. Po návratu v Trutnově založil a čtyři roky úspěšně provozoval kulturní klub Kabinet.



První akcí na Bojišti bude červencový festival tvrdé muziky Obscene Extreme, poslední prázdninový víkend se uskuteční premiérové trutnovské pivní slavnosti. Už teď ale nový nájemce připravuje happeningy na příští rok.



Nebýt Kabinetu, asi byste se k Bojišti nikdy nedostal...

Bylo pro mě těžké začít žít na maloměstě, ale díky Kabinetu jsem zjistil, že se v Trutnově dají dělat zajímavé akce. Ukázalo se, že si lze vybudovat určité jméno. Byla to jedna velká zkušenost a také hodně práce. Trutnov je kulturní město a také to je důvod, proč jsem se zajímal o Bojiště. Trutnováci jsou zvědaví, co se tam bude dít. Moment překvapení je na naší straně a my se na to musíme připravit. Byl to trochu horký brambor, Bojiště dlouho chátrá a nebyl nikdo, kdo by se toho chopil. Pro mě je to velká výzva, mám k tomu místu citový vztah. Areálů s takovou pověstí a potenciálem u nás mnoho není. Jednak chceme dělat vlastní akce, jednak budeme areál pronajímat. Je ale potřeba zvednout bonitu Bojiště investicemi, které máme přislíbené od města, a také penězi, které dokážeme přivést sami.

Do čeho je potřeba hlavně investovat?

Už jsme městu předložili seznam základních věcí, na které by bylo dobré se zaměřit. Letos by se měly udělat nové lavičky a dokončit oplocení. Dále je potřeba dokončit 200 metrů kanalizace vedoucí k původním sociálním zařízením, zrekonstruovat sociálky a vybudovat sprchy. Vylepšení by si zasloužil objekt pro zvukaře. Ale je toho mnohem víc.

Bojiště je spojené se dvěma velkými festivaly – Obscene Extreme a Trutnoff Open Air. Budou pokračovat?

Oba dva festivaly chceme. Obscene Extreme bude na Bojišti za úplně stejných podmínek dál a jsme za to opravdu rádi, na tom jsme se už s Čurbym (pořadatel festivalu, pozn. red.) dohodli. Martinu Věchetovi (zakladatel festivalu Trutnoff, pozn. red.) jsem to nabídl a chtěli bychom, aby festival na Bojišti pokračoval. Ale řekl mi, že z pro něj objektivních důvodů se letos Trutnoff opět neuskuteční, tedy alespoň ne na Bojišti.

Jaké akce ve vlastní produkci na letošní rok plánujete?

Protože jsme areál převzali až v dubnu, uděláme letos jen jednu. V sobotu 1. září uspořádáme pivní slavnosti. Už v pátek 31. srpna bude slavnostní otevření areálu s volným vstupem a budeme promítat tematicky „pivní“ Postřižiny. Různých pivofestů je v celé republice spousta, ale všechny jsou víceméně stejné. Chceme to dělat jinak. Zaměříme se na minipivovary a pivovary střední velikosti v kombinaci se zástupci tradičních lokálních pivovarů. Měl by tu být přednáškový stan, kde poběží dokumenty a přednášky o historii piva, a také originální dětské městečko. Chceme to pojmout jako oslavu fenoménu piva. Hlavními hvězdami budou kapely Slza, Poletíme?, Terne Čhave, The Atavists, James Harries a další. Mnohem víc akcí plánujeme na příští rok.

Jaké například?

Chceme udělat víkend jazzu a kávy ve spolupráci s českými pražírnami. Hrát budou jazzové kapely, vyvrcholením by mohl být koncert většího big bandu v amfiteátru. Naší snahou je pořádat akce s celorepublikovým významem, využít věhlasu Bojiště a přilákat sem lidi z celé země. Na příští rok plánujeme bikové závody, výtvarný festival s tvůrčími dílnami, projekcemi a videomappingem, přemýšlíme o outdoorovém festivalu spojeném se závody v boulderingu nebo o festivalu esoteriky. Těch je u nás minimum, přitom je to moderní záležitost, která oslovuje spoustu lidí. Ve hře je také mezigenerační festival s prarodiči nebo Česko-polské dny. Naší filozofií je lidi v areálu během akcí udržet. Máme zkušenosti s produkcí velkých festivalů, ale také s výtvarným festivalem a workshopy. Myslím si, že doba skákacích hradů v dětských městečkách je pryč, je potřeba to dělat trochu jinak.

Pořádat v Trutnově akce s celorepublikovým přesahem není zrovna skromný cíl...

Určitě to nebude jednoduché, konkurence je veliká. Jsme však na hranicích s Polskem, takže tam chceme také cílit. Máme dobré kontakty ve Svídnici, která s Trutnovem dlouho spolupracuje v různých oblastech.

Kolik akcí ročně byste chtěli ve vlastní produkci pořádat?

První ročníky ukážou, jak úspěšné to bude. Příští rok to vychází na pět akcí, od května do září. Když se to na tomto počtu ustálí, budeme spokojení. Areál bude otevřený veřejnosti jako lesopark. Můžou tu být třeba skauti, v zimě běžkaři a další zájmové skupiny. Akcí na papíře, které by se daly dělat, máme třeba dvacet, ale to je nereálné. Uvidíme, co má smysl a co je rentabilní. Možná se nám v budoucnu podaří scénu utvářet tak, jak jsme se o to snažili s Kabinetem. Vím, že když do něčeho člověk investuje energii a práci, podaří se to. A já navíc mám fantastickou ženu, s níž nás společná práce baví.

Je v areálu místo pro další hudební festival?

Určitě to je téma. Úspěch dneska mají žánrové festivaly a tímto směrem bychom se chtěli ubírat. Vždycky jsem měl blíž k alternativě. Zatím to je ale hudba budoucnosti, musíme být realisty. Potenciál vidím i v tom, dělat na Bojišti jednorázové koncerty zahraničních kapel. Nejdřív ale musíme udělat zázemí.

Lidé bydlící v okolí areálu byli zvyklí na dva festivaly ročně. Nemáte obavu z toho, jak budou reagovat na větší „provoz“ Bojiště?

Šlo o dva velké festivaly, které již dávno nebyly pouze víkendovou akcí. V každém případě na ně budeme brát ohled. Není potřeba, aby se tady hrálo do tří do rána. Naše akce mohou končit v půl dvanácté.

Bojiště se v minulosti stalo předmětem sporu mezi organizátorem trutnovského festivalu Martinem Věchetem a radnicí. Stalo se z toho politické téma. Neuškodilo to pověsti tohoto místa?

Z mediálního hlediska to možná dokonce pomohlo, ale vážně. Obecně v celé republice se lidé vůči sobě hodně vyhraňují. My chceme lidi spojovat, být apolitičtí, naší ambicí je, aby se na Bojišti scházeli návštěvníci napříč generacemi. Určitě se nehodlám zaplétat do nějakých lokálních žabomyších válek. Od začátku se mě někdo ptá, na čí straně jsem. Jsem na své a snažím se vytvářet prostor kolem sebe.

Areál v minulosti sloužil jako letní kino. Počítáte s tím, že tradici obnovíte?

Je tady sice krásné staré promítací zařízení, ale je ještě na filmové pásy. Proto je velký problém v tomto formátu sehnat filmy. Letní kino navíc není moc rentabilní vzhledem k velikosti areálu a finanční náročnosti spojené s pořízením nebo pronájmem digitalizovaného promítacího zařízení. Na projekční či filmová představení však nezapomínáme, budou součástí akcí.