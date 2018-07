Kryté schodiště Bono publico v Hradci na rok uzavře oprava

První etapa oprav na schodišti Bono publico, latinsky pro obecné dobro, začala už loni sanací stavby. Stavaři nanesli speciální odsolovací omítky a elektroosmózou stavbu odvlhčili.

Druhá etapa má začít od půli července. Město má čerstvé stavební povolení a teď se domlouvá s vysoutěženou firmou na přesném termínu zahájení. Schodiště pak bude uzavřeno až do zimní stavební pauzy, kdy by mělo být opět průchozí. Práce budou pokračovat na jaře a hotové mají být v druhé čtvrtině příštího roku.

„Uvidíme, co objeví archeologický průzkum. Stavba je stavebně-technicky extrémně složitá. Snažili jsme se ji co nejlépe prozkoumat, ale uvidíme, co se v průběhu rekonstrukce objeví. To může opravy prodloužit nebo i prodražit,“ říká vedoucí památkového odboru hradeckého magistrátu Jan Falta.

Schodiště má být dokonale odvlhčeno, bude mít nové omítky i dubové schody a odpočívadla vydlážděná pískovcem.

Právě vlhkost památku, která je částečně pod úrovní terénu, dlouhodobě trápí. Poslední důkladnou rekonstrukci dělalo město před 30 lety. První schodiště bylo v místě už ve středověku a postupně se čím dál víc zařezávalo do terénu. Později bylo zastřešeno a dostalo tři typické věžičky. Dnešní klasicistní podoba památky je z 80. let 19. století.

Takto vypadá schodiště Bono publico před rekonstrukcí: