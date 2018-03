Obnova Braunova Betléma vyjde až na 70 milionů, pomoct by měly dotace

Zástupci památkové péče, Královéhradeckého kraje, společnosti Revitalizace Kuks a zdejších samospráv minulý týden v Kuksu stvrdili spolupráci na záchraně památky podpisem memoranda.



Skupina soch v nedalekém Novém lese, které mezi lety 1718 až 1732 vytvořil Matyáš Bernard Braun se svou dílnou, vlivem klimatických podmínek a nešetrných zásahů člověka postupně chátrá. Kromě zrestaurování barokních soch projekt počítá s celkovou obnovou areálu.

U vstupu do něj má vyrůst moderní objekt s informačním centrem, kavárnou a promítacím sálem. „Podpis memoranda vyjadřuje společnou vůli všech účastníků jít dál a hledat cestu, jak vyřešit dnešní nevyhovující stav. Naším cílem je zachovat Braunův Betlém dalším generacím,“ řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Kromě něj memorandum podepsala ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, šéf Revitalizace Kuks Martin Puš a starostové Kuksu, Dvora Králové nad Labem, Stanovic a Hřibojed.

„Nyní jsme před rozhodnutím, jak to bude dál. Máme memorandum a velmi zdařilou studii, ale je to pořád začátek cesty. Teď je potřeba si říci, kdo bude nositelem projektu,“ uvedl Martin Puš.

Vznikne dvoukilometrový okruh

Zatím se zdá, že by to měla být právě Revitalizace Kuks. „Jsme na to připravení, máme zkušenosti s celou řadou evropských projektů,“ potvrdil ředitel. Náklady na celkovou proměnu barokního areálu odhaduje na 70 milionů korun.

Peníze chtějí získat z evropských dotací. Podle Martina Puše by k realizaci mohlo dojít během dvou až tří let. Šéfka památkářů Naděžda Goryczková je však trochu opatrnější:

„Obnova soch musí jít ruku v ruce s úpravou terénu v okolí soch i s řešením celého přírodního prostředí. Dnes je tu spoustu náletové zeleně, která zhoršuje stav prostředí. Byli bychom rádi, kdyby se s realizací začalo do pěti let,“ řekla.

Důvodem postupné degradace soch je hlavně vysoká vlhkost a pronikání spodní vody.

Stávající cesta vedoucí areálem Betléma získá přírodní povrch, doplní ji nová lesní pěšina s vyhlídkami. Díky tomu vznikne dvoukilometrový okruh. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa s pískovcovými balvany místo laviček. Symbolem obnovy bude minimalistický objekt ve tvaru tří elips s infocentrem a promítacím sálem na dnešním parkovišti.

„Návštěvníci zde prostřednictvím audiovizuální projekce získají informace o významu Betléma v kontextu celého Kuksu,“ sdělil architekt Radek Pavlačka.