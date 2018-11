Častolovice nechtějí být jen zatáčkou k zóně. Rozrostou se o nové byty

Přejít hlavní silnici v Častolovicích je zkouškou trpělivosti. Po hlavním tahu na sever Moravy jezdí jedno auto za druhým. Doprava vzrostla hlavně kvůli rozvoji průmyslové zóny v Kvasinách.

Přes Častolovice jezdí do tamních závodů nejvíce kamionů s autodíly a při střídání směn obrovské množství osobních aut i autobusů. Pro mnohé tak jsou Častolovice především místem, kde je třeba na kruhovém objezdu odbočit na vedlejší silnici. Právě automobilka teď ale může městysi s necelými 1 700 obyvatel pomoci, protože na region cílí státní podpora.

„Máme dvě lokality na výstavbu bytových domů. Pak je tu rozvojová lokalita, která je nyní ve vlastnictví paní hraběnky Alexandry Hardegg. Už je rozkreslena územní studie na výstavbu několika desítek rodinných i několika bytových domů a villa domů,“ přibližuje plány starosta Zdeněk Praus (ANO).

Radnice je představila na veřejném setkání před volbami. Nyní se pracuje hlavně na přípravě lokality mezi Školskou ulicí a průtahem města, kde by měla být zcela nová propojka, alternativa k přetížené ulici od kruhového objezdu na Solnici a Rychnov. Ulice má být bezpečnou spojnicí mezi školou a centrem.

„Máme zažádáno o územní rozhodnutí. Naší prioritou je bezpečnost. Nová spojnice bude ústit u přechodu pro chodce,“ vysvětluje Praus. Radnice upraví i prostor před školou a kulturním domem U Lva a vybuduje dvě nové propojky do západní části, kam nyní vede jediná ulice.

Před čtyřmi roky si městys najal vlastního architekta, který zpracoval studii rozvoje Častolovic. „Ohromně si toho vážím. Toto není tradicí ani ve větších městech. Všichni řeší jen dílčí problémy, ale nikdy ne koncepci v rámci celého města,“ říká s povděkem dobrušský architekt Oldřich Bittner.

Ve studii architekt klade důraz na úpravu prostoru vedle radnice. Přestože ho místní nazývají náměstím, jde spíš o parkoviště. To se však má změnit. Radnice zde koupila a zbořila dům s velkým pozemkem a na jeho místě chce postavit nové bytové domy. Vzniknout má až 80 jednotek a v přízemí obchody.

„Na jaře se rozhodneme, zda využijeme podporu z peněz na průmyslovou zónu a budeme stavět svépomocí, nebo projekt nabídneme developerovi,“ pokračuje starosta. Častolovice by mohly dosáhnout na výraznou státní podporu. Pokud by byty zůstaly obci jako nájemní, stát jí zaplatí až 90 procent nákladů. Ale i kdyby stavěly za své, vzhledem k velké poptávce po bytech v regionu by mohly na prodeji slušně vydělat.

Náměstí bude živé, ústit do něj budou cesty pro pěší

Se stavbou nových domů dostane dnešní parkoviště také funkci plnohodnotného náměstí. Aby bylo živé, má do něj ústit několik pěších tras od zámku, školy i fotbalového hřiště. Počítá se s úpravou nábřeží Bělé, s lávkou do sportovního areálu i s propojkou k cyklostezce do Čestic a Kostelce nad Orlicí.

„Náměstí je ústřední urbanistický prostor města. Měl by mít společenské a obchodní funkce. To se tam bohužel neděje. Snažili jsme se proto akcentovat i obchodní složku, ačkoliv víme, že to je na takto malých městech problematické. Partery budov do náměstí by měly být obchodní a umožňovat vznik služeb nebo obchodů,“ popisuje Oldřich Bittner.

Radnice v létě vybudovala v místě alespoň dočasnou prodejnu potravin. V obci totiž podobná služba chybí. Montovaná stavba má však novým domům ustoupit.

Přesun čeká i knihovnu

Další bytové domy by mohly vzniknout i u nové propojky mezi školou a náměstím. V lokalitě U Mandlu by mohlo být až 40 nových bytů. Radnice chce investovat také do základní a mateřské školy a o několik tříd je rozšířit.

„Pokud by se zvýšil počet obyvatel, za deset let bychom ve škole mohli mít problém s kapacitou. S rozvojem bydlení musí jít i občanská vybavenost - knihovna, muzeum, kulturní dům, sokolovna, i škola,“ jmenuje starosta.

Do kulturního domu už radnice v minulosti investovala. V restauraci U Lva zmodernizovala vybavení kulturního sálu a koupila i sousední dům, do něhož plánuje přesunout z nevyhovujících prostor knihovnu a muzeum.