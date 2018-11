Informační masáž starostovi Častolovic pomohla, spory v obci pokračují

Lidé měli při hlasování neskutečný výběr: o přízeň pouhých 1 321 voličů se v Častolovicích ucházelo deset politických stran a hnutí, stejně jako před čtyřmi lety. Do dění v obci tak chtěl zasáhnout každý devátý obyvatel. Jde o jasný důkaz toho, jak moc jsou názory v malém městysu roztříštěné. Avšak zatímco před čtyřmi lety se do patnáctičlenného zastupitelstva dostalo neuvěřitelných devět subjektů, tentokrát prošlo sítem „jen“ sedm kandidátek.



Velký úspěch ve volbách zaznamenalo hnutí ANO starosty Zdeňka Prause, který před čtyřmi lety dosáhl jen na dva mandáty a koalici tehdy navzdory vítězství bývalé starostky Jarmily Novohradské slepil z pěti stran. Nyní měl jednání o koalici podstatně snazší, ANO totiž získalo pět mandátů.

„Občané Častolovic pozitivně zhodnotili věci, které se tu udělaly, a dali nám důvěru v nich pokračovat,“ hodnotí volební výsledek 24,6 procenta staronový starosta.

Jenže podle jeho nejsilnější kritičky, bývalé starostky Jarmily Novohradské, jejíž Prosperita pro městys skončila s necelými 15 procenty a třemi zastupiteli druhá, koaliční strany nebojovaly čistě.

Městysem se podle ní nesla velmi agresivní a lživá kampaň, která začala už dlouho před volbami tím, že vedení Častolovic opozici nezveřejňovalo články v městském periodiku Zdroj a odebralo jí i vývěsní skříňku, kde zveřejňovala své komentáře. Radnice to tehdy zdůvodnila potřebou využít skříňku jinak. Před samotnými volbami pak koaliční strany v kampani jasně dominovaly.

„Prý obcházeli rodiny, psali esemesky, chodili do klubu důchodců, což my jsme nedělali, protože když jsme zaměstnaní, není na to čas. Je vidět, že politické strany nešetří penězi. Do schránek chodily krásné barevné letáky na křídovém papíře. Dostali jsme třikrát ANO a dvakrát TOP09, zatímco my jsme měli jen obyčejné černobílé,“ popisuje Novohradská, která se navíc domnívá, že v Častolovicích někdo ze schránek likvidoval letáky opozice.

„Přestože jsme si je roznášeli sami a dávali je do všech schránek, někteří občané je záhadně nedostali. Zřejmě k nějakému likvidování muselo dojít,“ myslí si zastupitelka.

Dělali si kampaň za peníze občanů, tvrdí zastupitelka

Taková obvinění však starosta odmítá. Podle něj jde o další nepravdy, které Novohradská a další opoziční zastupitelky šíří.

„Já na tyto otázky odpovídat nebudu. Lidé mi řekli, že politika této opoziční strany, co se tu prováděla čtyři roky, nikam nevedla. A pokud se budou psát takovéto věci, své názory tam ani nechci uvádět,“ odmítá Praus reagovat na slova opozice.

Exstarostka má také podezření, že koaliční strany si dělaly předvolební kampaň za peníze občanů. Těsně před volbami uspořádaly v kulturním sále U Lva veřejnou debatu, na níž politici představili, co vše se jim za čtyři roky ve vedení Častolovic povedlo a ukázali také vize na další desetiletí. V podobném duchu vydala obec před volbami i speciální noviny.

„Už předem v nich určovali, kdo s kým půjde (vládnout). To už měli přesně naplánované. Domnívám se - protože noviny měly stejnou grafiku jako Zdroj - že to bylo také financované z peněz obce,“ říká Novohradská.

„Vydával se tiskopis, ve kterém byly popsány věci, které se za poslední čtyři roky v Častolovicích staly. Aby lidé byli informovaní,“ přiznává starosta. Otázku na financování však nechává bez odpovědi.

Vydávání obecních novin bylo už v minulosti terčem kritiky opozice. Ta si stěžovala, že jí redakční rada odmítala zveřejňovat komentáře a reakce na dění v Častolovicích.

Radnice kvůli upírání prostoru pro opozici stála u soudu

„Zadáním městyse, kterým se redakční rada po celou dobu svého funkčního období řídila, bylo vydávat apolitický zpravodaj, ve kterém jsou publikovány pouze zprávy o činnosti úřadu, dění v obci a spolcích. Zprávy bez politických komentářů a útoků,“ vysvětluje na Facebooku obce redaktor Zdroje a nový zastupitel za TOP 09 Štěpán Tomašík.

Radnice však kvůli upírání prostoru pro opozici stála i u soudu. Spor trval tři roky a městys ho sice prohrál, přesto se mu však podařilo vydání textů oddálit až za termín voleb.

„Omlouvali se z jednání, odvolávali se a dělali všechno pro to, aby to nemuseli zveřejnit před volbami,“ tvrdí Novohradská.

Přestože odvolací soud o uveřejnění textů opozice pravomocně rozhodl už před vydáním letního čísla Zdroje, radnice rozhodnutí soudu ignorovala. Vysvětlila to tím, že nestihla včas změnit pravidla pro zveřejňování příspěvků, a texty tak vyšly až v říjnovém čísle, tedy po volbách.

V Novém volebním období se však podle opozice přece jen blýská na lepší časy. Koalice jí nabídla místo předsedy kontrolního výboru, který v minulosti, stejně jako další důležité funkce, držely vládnoucí strany.

„Ale to je jen taková obezlička. Oni si nadiktovali, koho z nás tam chtějí. Další čtyři členové toho výboru však jsou z koalice, takže ho jednoznačně přehlasují,“ upozorňuje Novohradská.