Skipasy na pokladnách v Krkonoších podraží, ušetříte přes internet

Zatímco na internetu bude celodenní lístek stát téměř stejně jako vloni, na pokladnách SkiResortu bude o 10 procent dražší. V Peci pod Sněžkou nebo v Janských Lázních tak lyžaři v top sezoně (od Vánoc do začátku ledna a od konce ledna do začátku března) zaplatí za celodenní lyžovačku 850 korun namísto loňských 750 korun. Permanentky ve standardní sezoně, která zabírá většinu prosince, leden, únor a březen, vyjdou na 780 korun (loni 690). Nejméně vzrostla cena ve vedlejší sezoně (do začátku prosince a od začátku dubna). Lístek z 590 korun podraží na 660 korun. Špindlerův Mlýn se rozhodl držet ceny na loňské úrovni.



SkiResort Černá hora-Pec ke zdražení donutily investice i rostoucí vstupní náklady, zejména platy zaměstnanců.

„Vloni jsme skipasy nezdražovali, přitom každý rok investujeme do zkvalitnění služeb a rozšíření sjezdovek desítky milionů. Za poslední dva roky částka přesáhla 150 milionů korun, za poslední tři roky je to 400 milionů korun,“ upozorňuje ředitel SkiResortu Petr Hynek. Jen před letošní zimou překročily investice hranici 100 milionů korun, nejvýraznějším počinem je stavba nové čtyřsedačkové lanovky v Černém Dole (čtěte o ní zde).

SkiResort investoval také do nového vleku a sjezdovky v Javořím dole v Peci pod Sněžkou nebo do vybudování sociálního zázemí v budově horní stanice kabinkové lanové dráhy na Černé hoře. Čím dál větší položku v rozpočtu firmy představují také mzdové náklady.

„Mzdy našich zaměstnanců s ohledem na situaci na trhu práce opětovně navyšujeme,“ dodává Hynek.

I přes optické zdražení ale lyžaři mohou na Černé hoře letos jezdit za méně než v loňském roce. Pokud si totiž koupí skipas v internetovém obchodě, pořídí ho s desetiprocentní slevou a navíc už v ceně bude parkování v Janských Lázních. Jak na parkovišti pod kabinkovou lanovkou, tak pod expresní šestisedačkou u Hoffmanových bud.

„V loňském roce stálo celodenní parkování 60 korun, letos to bude 70 korun. Chceme návštěvníky motivovat, aby si skipasy kupovali přes internet z pohodlí domova a vyhnuli se tak čekání ve frontách u pokladen,“ vysvětluje mluvčí resortu Zina Plchová.

Parkování v ceně skipasu zatím platí pouze v Janských Lázní. V loňské sezoně prodej permanentek přes internet resort testoval, letos bude nabídka podstatně širší.

Dost bylo zdražování, řekli si ve Špindlu

Špindlerův Mlýn, který vloni zdražil nejprodávanější skipas o čtyřicet korun, tentokrát nezahýbal s ceníkem.

„V posledních letech jsme zvedali ceny permanentek, pro letošek jsme se proto rozhodli udržet ceny skipasů na stávající úrovni,“ říká obchodní a marketingový ředitel skiareálu René Hroneš.

V hlavní sezoně, tedy od Vánoc do začátku dubna, lyžaři za celodenní lyžování na pokladně zaplatí opět 890 korun. Přes internetový věrnostní systém Gopass lístek pořídí za 850 korun. Seniory a juniory vyjde na 710 (680) korun. V mimosezoně dospělí vytáhnou z peněženky 770 korun, v případě internetového nákupu o čtyřicet korun méně.

Ceník skipasů v Krkonoších SkiResort Černá hora-Pec

Hlavní sezona 850 Kč / 765 Kč*

Standardní sezona 780 Kč / 702 Kč*

Vedlejší sezona 660 Kč / 594 Kč* Skiareál Špindlerův Mlýn

Hlavní sezona 890 Kč / 850 Kč

Vedlejší sezona 770 Kč / 730 Kč SKI Malá Úpa

Hlavní sezona 610 Kč

Standardní sezona 570 Kč

Vedlejší sezona 450 Kč

Benecko

Hlavní sezona 470 Kč

Vedlejší sezona 360 Kč Skiareál Horní Domky

Top sezona 720 Kč

Hlavní sezona 650 Kč

Vedlejší sezona 550 Kč ceny na pokladně / přes internet

* sleva 10% z ceny na pokladně

Jedinou podstatnou změnou je úprava ceníku na Horních Mísečkách, kde platilo zvýhodněné regionální jízdné. Letos však Špindlerův Mlýn ve středisku, kde dosud lyžaře dopravovaly pouze vleky, vystavěl repasovanou čtyřsedačkovou lanovku (psali jsme zde). Od nové sezony zde tedy budou stejné ceny jako na Medvědíně nebo ve Svatém Petru.

Skipasy přes internet začal špindlerovský skiareál nabízet jako první v Krkonoších. Dnes tvoří zhruba čtvrtinu z celkového prodeje permanentek.

„Databáze zaregistrovaných uživatelů neustále roste, dnes jich je ve Špindlerově Mlýně už 90 tisíc. Je to jednoznačně stoupající trend. Kromě toho, že lyžaři ve věrnostním programu koupí skipas levněji, vyhnou se také čekání u pokladen,“ poznamenává René Hroneš.

Špindlerův Mlýn před sezonou investoval přes 100 milionů korun. Vedle stavby lanovky a rozšíření sjezdové tratě Machytka na Horních Mísečkách šly peníze do kompletní rekonstrukce restaurace Stadion ve Svatém Petru, která kromě vyššího komfortu přinese i navýšení kapacity, do nákupu roleb nebo nových překážek pro snowpark.

Ceníky pro nadcházející sezonu zveřejnila také další horská střediska. V Malé Úpě dospělí jednodenní skipas v nejexponovanějších dnech pořídí za 610 korun, ve standardní sezoně za 570 korun. Na Benecku u Vrchlabí bude nejžádanější permanentka stát 470 korun. Až čtvrtinu ceny u vícedenních jízdenek budou moci ušetřit ubytovaní lyžaři s kartou hosta.

Ve skiareálu Horní domky v Rokytnici nad Jizerou vyjde celodenní skipas v top sezoně na 720 korun, v lednu dospělí zaplatí 650 korun.

Lyžařská sezona v Krkonoších letos začne dříve než v předchozích letech. Vlekaři na Černé hoře už od začátku října dělají technický sníh do zásoby a na zhruba 300 metrů dlouhém úseku sjezdovky Anděl chtějí zahájit provoz v polovině listopadu. Umožní jim to nová technologie snowfactory, která dokáže vyrábět ledové šupiny i v plusových teplotách (podívejte se na ni tady).