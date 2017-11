VIDEO: V Krkonoších se poprvé lyžovalo, na Andělu celý den chumelilo

Pro lyžaře v pátek vlekaři otevřeli 300 metrů dlouhý úsek sjezdovky Anděl. Okolo horní stanice lanovky leží i přírodní sníh. Cestu si sem našlo několik stovek lyžařů, dopoledne bylo slušně zaplněné i hlavní parkoviště pod kabinkou Černohorský Express.

„Kdyby ta stráň byla tak alespoň o kilometr delší, bylo by to lepší. I tak jsme si ale nemohli první sníh nechat ujít. Docela nás to tady baví,“ uvedli dva snowbořdáci, kteří přijeli do Krkonoš z Nového Města nad Metují.



Počasí slibující skutečnou zimu si v půlce listopadu přijely užít hlavně rodiny s dětmi. „Koukej vstávat, nepřijeli jsme se sem válet,“ povzbuzuje jeden z rodičů malého lyžaře, kterému se do lyžování moc nechtělo. Desítky lidí vyrazilo na Černou horu jen na pěší výlet, kolem sjezdovky se občas mihnou už i první běžkaři.

Loni spustili kotvu na Andělu ještě o pět dní dříve. Letos pomohla středisku v Janských Lázních i továrna na sníh, moderní technologie, díky které lze vyrábět sníh i při teplotách vysoko nad nulou. Vydatné zasněžování zde začalo už v říjnu.

Spuštění prvního vleku pomohl také přírodní sníh. Od víkendu na hřebenech Krkonoš napadlo 15 až 20 centimetrů a další vrstvu dodala sněžná děla. Nyní tak na sjezdovce leží 25 až 35 centimetrů. Lyžovat se bude do neděle od 8.30 do 16.00 hodin.



Vůbec poprvé si letos v Česku lyžaři vyzkoušeli sjezdovku na Monínci. Díky nové zasněžovací technologii Snowfactory zde už byla pro veřejnost otevřena Hotelová sjezdovka. Více čtěte v článku Na Monínci jako na ledovci.

To dalších z velkých středisek v Krkonoších Skiareál Špindlerův Mlýn plánuje zahájit lyžařskou sezonu tradičním Ski openingem 9. prosince. Je však podle provozovatelů pravděpodobné, že se část střediska rozjede už dříve. Skiareál chystá letos novou lanovku na Horních Mísečkách, instaluje nové bezpečnostní sítě na sjezdovkách a spustil předprodej lacinějších jednodenních skipasů na leden.