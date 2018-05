Slučování pošt v Hradci neprošlo, lidé z předměstí se vzbouřili

Když se obyvatelé Moravského Předměstí nedávno dozvěděli o plánu České pošty, předseda „severní“ komise místní samosprávy (KMS) Bedřich Kabilka prohlásil, že hrozí povstání na vsi. A to se také stalo.

Myšlenka, že státní podnik zruší své pobočky na Benešově třídě i ve středisku Hvězda a místo nich zřídí jednu novou, skutečně vyvolala pozdvižení.

Hlas lidu byl dokonce tak silný, že pošta od slučovacích manévrů upustila a vše nechá při starém.

Pro obyvatele Moravského Předměstí to není první takový úspěch. Již před čtyřmi lety se podobně velká vlna nevole strhla proti plánu stavby dřevěného kostela, který by stál v pásu zeleně u polikliniky na Benešově třídě.

Komise místní samosprávy daly kategorický nesouhlas

Jen pro ilustraci, jakou sílu má tato „ves“: podle odhadů na Moravském Předměstí žije kolem 19 tisíc lidí, tedy stejně jako třeba v Berouně, Žatci nebo Mělníku.

„Česká pošta uvažovala o sloučení poboček Hradec Králové 11 a 12. Nová pošta by sídlila v nákupním centru a byla by zhruba uprostřed trasy mezi stávajícími pobočkami. Měla by sedm přepážek, delší otevírací dobu včetně soboty. Realizace tohoto záměru byla z naší strany podmíněna souhlasem města. K tomu však nedošlo, proto nová pošta nebude a budou existovat dvě stávající,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kategoricky proti záměru pošty se postavily obě KMS. „Jednohlasně jsme prosazovali zachování obou poboček, přestože ta nová by přinesla i nějaké výhody, když by fungovala i v sobotu a měla by širší otevírací dobu. Na druhou stranu by ale pro řadu lidí byla příliš daleko, třeba od lokality u restaurace Duran k novému místu nezajíždí žádný autobusový spoj. Zvážili jsme pro a proti a nakonec jsme se rozhodli prosazovat zachování obou pošt,“ uvádí předseda KMS jih Petr Neckař.

Česká pošta si pro novou pobočku vyhlédla objekt asi v polovině cesty mezi oběma stávajícími úřady - na místě posilovny u supermarketu ve Svitavské ulici. Podle místních to rozhodně nebyla dobrá volba.

„Místo by bylo jedině v prvním patře, což by pro hůř pohyblivé znamenalo problémy. Nedovedu si totiž představit, jak tam udělat bezbariérovou poštu, kterou nutně potřebuje například mnoho obyvatel domů Harmonie,“ říká Jan Vilímek z Benešovy třídy.

S poštou ve Hvězdě jsou lidé nespokojeni

Když se o poštovních plánech dozvěděl Spolek pro rozvoj Moravského Předměstí, vznikla za zachování obou pošt dokonce petice.

„Vzhledem k věkové skladbě Moravského Předměstí pouze v papírové verzi. Každopádně je velmi pozitivní zpráva, že pošta od plánů upustila a výsledek petice možná předáme na město, aby bylo vidět, že rozhodlo správně a splnilo vůli občanů,“ konstatuje jeden ze zakladatelů spolku Roman Hylena.

Podle něj má stávající pobočka pošty na Benešově třídě dobrou pověst: „Vzhled, kultura i okolí pobočky jsou na slušné úrovni včetně bezbariérového přístupu. Sice se občas potýká s delšími frontami, ale to způsobuje nižší počet zaměstnanců u přepážek.“

Zato KMS jih má ke své poště ve středisku Hvězda řadu připomínek, vesměs k otevírací době - mimo jiné k dvouhodinové polední přestávce anebo k sobotě, kdy je zavřeno.

„Pošta by měla sloužit co největšímu počtu lidí. Požadujeme tedy, aby rozšířila provozní dobu o sobotní dopoledne, uvítal bych rovněž jednání o příliš dlouhé každodenní polední pauze. Současná otevírací doba nejvíc komplikuje život pracujícím lidem,“ upozorňuje Neckař.