Na porodnici v Rychnově zůstal jediný lékař s atestací, marně shání další

Podle primáře Jána Šándora odešly z oddělení za posledních pět let tři lékařky na rodičovskou dovolenou. Bývalý zástupce primáře podstoupil operaci, po níž odešel do ambulantní sféry a teď v únoru oddělení opustil další lékař.

„Od začátku února zůstávám na oddělení jako atestovaný lékař prakticky sám. Nutně potřebujeme zaměstnat atestovaného lékaře na pozici zástupce primáře. Nepodařilo se nám sehnat atestovaného lékaře za posledních pět let ani jediného,“ posteskl si primář v lednovém vydání odborného časopisu Tempus Medicorum, v němž naléhavě hledal nové kolegy v článku s názvem „Situace je zoufalá, pomozte!“

V Rychnově nad Kněžnou se loni narodilo 673 dětí. Rodičky o problémech nemocnice nemají tušení. Přestože je oddělení prakticky na zavření, na jeho webových stránkách figurují jména pěti lékařů.

„To jsou tři roky stará data,“ přiznal primář, který jinak vyjádření do médií odmítl a odkázal na vedení špitálu, který spadá pod Oblastní nemocnici v Náchodě.

Její dosavadní pomoc označil primář za minimální: „Zůstávají se mnou na plný úvazek již jen tři lékaři z Ukrajiny, bez atestace či základního kmene,“ uvedl v dopisu adresovanému prezidentu České lékařské komory Milanu Kubkovi.

Vedení náchodské nemocnice situaci řeší ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Její ředitelka Ivana Urešová však v čele největšího zdravotnického zařízení kraje stojí teprve od srpna nechtěla komentovat dosavadní snahy.

„Dříve jsem tu nebyla, takže nevím, kolikrát se pan primář (na vedení) obracel. Já to řeším od té doby, co jsem přišla,“ řekla Urešová.

Vypomohou lékaři z okolí?

Porodnici nyní drží při životě externisté ze soukromých ordinací. Tři ukrajinští lékaři totiž musejí pracovat pod dohledem jiného v Česku akreditovaného odborníka. Královéhradecký kraj však odmítá tvrzení, že oddělení je před uzavřením.

„Pro mě je to nepřijatelné. Řešíme to jak ve spolupráci s náchodským primariátem, tak i s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové,“ odmítl úvahy o omezení péče náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Kraj svolal na závěr února schůzku všech gynekologicko-porodnických primariátů z okolí, na níž chce stanovit krizový plán pro udržení nemocnice. Než se podaří najít nové lékaře na plný úvazek, mohli by služby v Rychnově brát lékaři z okolních nemocnic.

„Budeme snažit posílit gynekologii v Rychnově nad Kněžnou formou služeb. Zkoušíme vyjednat spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a okolními porodnicemi v Náchodě a Ústí nad Orlicí. Jednáme jak o možné personální pomoci, tak v případě nutnosti i o pomoci v péči o rodičky,“ nastínil Cabicar.

80 tisíc měsíčně nestačí

Situaci v Rychnově nad Kněžnou podle něj způsobila souhra několika faktorů. Česká republika je podle něj dlouhodobě pod tlakem nedostatku lékařů, Rychnov pro lékaře není až tak žádanou lokalitou a stávající odborníky navíc nemocnicím přetahují soukromé firmy nebo i jiné „bohatší“ špitály.

„Jejich headhunteři nabízejí až 150 tisíc měsíčně, my se pohybujeme zhruba kolem 80 tisíc měsíčně. To se zatím nesetkalo s odezvou,“ vysvětlil dosavadní neúspěchy v řešení kritické personální situace v Rychnově náměstek hejtmana.

Přestože je v Hradci Králové lékařská fakulta, v regionu zůstane jen zlomek jejích absolventů. Aby jich bylo více, nabízí od roku 2016 kraj medikům v šestém ročníku vybraných oborů stipendia ve výši 120 tisíc korun. Výměnou musejí po ukončení studia a atestaci čtyři roky pracovat v regionu.

„V posledním roce jsme u nejkritičtějších oborů včetně pediatrie částku navýšili na 150 tisíc korun. Ale je třeba upozornit, že to jsou lékaři, kteří přijdou do praxe během tří, čtyř let. Oni sice přijdou za rok, ale nebudou schopni vykonávat samostatně činnost,“ uzavřel Aleš Cabicar.