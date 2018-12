Hygge? Stůl se svíčkami a skvělé jídlo na něm, tvrdí Coolinářka

První kuchařku Svatavy Vaškové, někdejší manažerky hradeckého Klicperova divadla, s razítkem Testováno na rodině stejně jako další adventní pro děti, vydalo pražské nakladatelství Fragment.

Coollinářka je věrná jak nakladateli, tak jednoduchosti a tradici. Fragment připravil i její třetí výpravnou publikaci Tak chutná hygge. Vše doprovázejí fotografie od autorky.

„Hygge se obvykle překládá jako fenomén útulna, a to je myslím nejvýstižnější definice. Pojem hygge vznikl ve Skandinávii a jde vlastně o vyjádření pocitu pohody - teplo domova, svíčky, dobré jídlo, rodina, přátelé. Příjemný pocit, kdy sedíte v teple doma, pozorujete, jak venku sněží, něco dobrého jíte a je vám prostě fajn. V poslední letech zdomácnělo hygge i v našem prostředí, tak jsem knížku nazvala právě tak, protože dobré jídlo znamená pohodu,“ říká Coolinářka.

S čím přišli Dánové, tomu rozumí i Češi. „Myslím, že to uplatňuje více méně každý, není to žádná nová filozofie nebo životní styl. Každý se přece rád obklopuje blízkými lidmi, jsme rádi v příjemném domácím prostředí a jíme dobré jídlo. Jen se pro to všechno pomalu vžívá pojem hygge,“ usmívá se.

Útulností vládne i celá kniha, Coolinářka, která každé jídlo stylově nafotila, usiluje o maximálně autentickou publikaci, v níž vizuální podoba má stejnou váhu jako recepty. Rodinnou atmosféru dotvářejí fotografie od renomované portrétní fotografky Lucie Baštové.

Běžné suroviny, ale vaření s atmosférou

„Všechna jídla jsem uvařila a nafotila tak, aby vás výsledek inspiroval k tomu, že si stejnou atmosféru pohody vykouzlíte i u vás doma,“ podotýká Svatava Vašková.

Jak to ovlivňuje kuchyň? Knížka obsahuje 70 receptů na jednoduché a rychlé večeře.



Riccotové nočky podle Coolinářky 250 g sýru ricotta

130 g polohrubé mouky

sůl

1 vejce

1 lžíce másla

zakysaná smetana

čerstvá pažitka

hrubě mletý pepř Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Do mísy vyklopte sýr ricotta a smíchejte do něho celé vejce. Postupně k této směsi přisypávejte polohrubou mouku, aby vzniklo nadýchané těsto. Vál hojně posypte polohrubou moukou, těsto na něj přesuňte a rozdělte ho na půl. Z každé části vyválejte rukama „hada“ a toho nasekejte na malé kousky. Nočky dejte nadvakrát vařit do vody, hned jak vyplavou na povrch, vylovte je cedníkem. Ve velké pánvi na lžíci másla uvařené nočky osmažte dozlatova ze všech stran. Ihned je podávejte se zakysanou smetanou, nasekanou pažitkou a posypané čerstvě namletým pepřem.

„Na svém blogu ani v knížce se nevěnuju žádné dietě ani stravovacímu omezení. Protože k hygge diety prostě nepatří. Opět jsou tu recepty z běžně dostupných surovin - polévky, bezmasé a masité večeře, ale i chuťovky „k telce“. Chtěla jsem vytvořit kuchařku s atmosférou, tu by blogerské kuchařky podle mě měly navozovat, neměly by být jen sbírkou receptů. Proto mé fotky receptů doplňují i snímky z mého soukromí,“ říká Coolinářka.

V ní se Svatava Vašková proměnila v roce 2015. Matka na mateřské přitom vaří jen manželovi a dcerce. Než usednou ke stolu, fotografuje. Od té doby na svém blogu zveřejnila na 250 receptů.

Je to jedna z mála blogerek v kraji i ve věkové kategorii 30+. Vloni její krevety získaly první místo v prestižní soutěži Rok s Megapixelem pro profesionální i amatérské fotografy s titulem Tisíc barev, chutí a vůní světa.



„Můžu říct, že vše, co jsem kdy vyfotila, jsme hned snědli. Je třeba fotit rychle, aby jídlo neokoralo a bylinky nezvadly, žádné chemické či umělé kašírky nejsou potřeba. Fotografování jídla je hodně specifická disciplína, které se obvykle fotografové příliš nevěnují, a to byla má šance. Já se totiž věnuji výhradně focení jídla. S oblibou říkám, že fotím jen to, co se nehýbe,“ dodává s úsměvem rodačka z Pardubic, která žije v Hradci Králové.