Policie už ví, čí auta couvala po dálnici D11. Pomohly záběry z kamionu

Couvání či jízdu vozidel v protisměru zachytily silniční kamery 17. srpna na dálnici u Chlumce nad Cidlinou. Vytvořila se tam kolona aut, jenže část řidičů v ní nechtěla čekat a rozhodli se couvat zpět k nedalekému sjezdu.

Policie už zjistila majitele třiadvaceti aut z celkových šestadvaceti. Pomohly k tomu podrobnější záběry, které poskytl řidič projíždějícího kamionu.

„Třiadvacet vozidel se nám podařilo identifikovat. První vozidlo jsme již oznámili na magistrátu města. U těch dalších jsme vyzvali majitele, respektive provozovatele vozidla, aby sdělili totožnost řidiče,“ uvedl mluvčí hradecké policie Ondřej Moravčík.

Podle něj není možné záběry z kamery nyní zveřejnit, protože je to jediný důkaz protiprávního jednání a mohlo by to nahrávat obhajobě dotyčných řidičů.

„Především my jako policie tyto přestupky pouze oznamujeme. Vyšetříme, kdo to udělal, a oznámíme přestupce. S ním pak vede řízení správní orgán, který ukládá trest. Zveřejněním záběrů bychom znesnadnili úředníkům práci,“ vysvětlil Ondřej Moravčík.

V médiích už zaznělo, že někteří řidiči se k nebezpečným manévrům přiznali, ale policie to vlastně v přípravném řízení ani nezjišťuje. Klíčové bude, jak se k tomu šoféři postaví při řízení na magistrátu.

Ten teprve v úterý od policie obdržel spisy. „Nyní nám policie zasílá řidiče, u kterých vyhodnotila, že se nejedná o trestný čin, ale pouze o přestupek. Ještě nemám informace, kolik těchto provinilců se k nám na odbor přestupků dostane,“ sdělil mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář.

Zdůraznil, že každý řidič může odejít s jiným trestem. „Záleží, jaké budou závěry policie, jak každého vyhodnotí. Pokud se bude řešit pouze to, že ten člověk couval na dálnici, tak mu hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun, zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců a přičtení sedmi bodů,“ dodal mluvčí.

Tři auta zatím unikají, proto hledají další záběry z kamer

U posledních tří aut se zatím neví, komu patří. Policisté proto dál žádají řidiče o záznamy z palubních kamer, které by pomohly vypátrat chybující šoféry. Motoristé se mohou ozvat na linku 158 nebo na telefon 974 523 181.

Neobvyklé hromadné couvání a otáčení se odehrálo kolem 18. hodiny několik set metrů za exitem 68 u Nového Města u Chlumce nad Cidlinou. Řidiči jedoucí směrem do Prahy nechtěli čekat ve tvořící se koloně a zamířili zpět ke sjezdu z dálnice.

Nebezpečné situace si všimli pracovníci Ředitelství silnic a dálnic ČR, které má v lokalitě umístěnou kameru. Okamžitě proto kontaktovali policii, ale než hlídky stihly na místo dorazit, auta již byla pryč. Zákon přitom couvání či jízdu v protisměru na dálnici zakazuje.

„Po příjezdu policistů již k porušování zákona nedocházelo a naštěstí nedošlo k žádné dopravní nehodě,“ doplnil mluvčí.

Takto řidiči couvali na dálnici D11: