ČSSD v kraji ztrácí lidi, legitimace není cool. Kandidátky plní ztěžka

Ze dvou důvodů může krajská sociální demokracie litovat, že Lidový dům zveřejnil čísla z vnitrostranického hlasování o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO.

Menším problémem je potvrzení předpokladu, že krajská organizace jde poněkud proti proudu, když si pouze 44 procent členů přeje spojenectví s Andrejem Babišem. Z výsledků však vyplynula jiná bolestná věc ČSSD, v kraji totiž vlastní „oranžovou legitimaci“ strany pouze 602 lidí.

Krajského referenda se zúčastnilo 394 členů, pro vládu s ANO jich bylo 173, proti 219, což je po Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji čtvrté nejhlasitější „ne“. Účast v referendu byla solidních 65,45 procenta, nijak nevybočila z celostátního průměru.

Méně členů hlasovalo pouze v Karlovarském kraji (316), zatímco v dalších dvou protibabišovských regionech výrazně více - v Plzeňském 620 a v Ústeckém dokonce 923 členů.

Ještě na konci roku 2010 - těsně po rezignaci Jiřího Paroubka na předsednický post - měla sociální demokracie v kraji 871 členů. Během sedmi let tedy přišla o téměř celou třetinu z nich.

Citelný úbytek členstva ČSSD je velkým problémem právě nyní, kdy strany slepují kandidátky pro říjnové komunální volby. Sociální demokraté dosud nesestavili kandidátku v Rychnově nad Kněžnou, potíže mají i v jiných městech, listiny zájemců o post zastupitele jsou buď neúplné, nebo doplněné nezávislými kandidáty.

„Problém na rovinu přiznávám. Nesestavit kandidátku v bývalém okresním městě, což velmi reálně hrozí, je opravdu špatné. Strana si to zaslouží, i kdyby ta kandidátka měla být neúplná. Musím se sejít s místní organizací, protože mě to trápí. Potíže máme i jinde, snažím se s jednotlivými organizacemi mluvit a pomoct, byť můj dosah do jiných měst je pouze omezený,“ řekl předseda krajského výboru ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

„Často slušně žádám, jestli by za nás mohli kandidovat nezávislí, avšak většinou odmítnou. Tedy ne z toho důvodu, že by měli problém s ČSSD, ale nechtějí být jednou nohou v kriminále, popřípadě být tak transparentní, až to zavání svlékáním před veřejností. Je omyl, že lidé nemají zájem o věci veřejné. Mají, ale pouze anonymně. Ostatně sám sobě se divím, že jsem dosud neztratil chuť,“ uvedl Birke.

Podle něj se pokles členské základny v kraji zhruba před půl rokem podařilo zastavit: „Už nějakou dobu se držíme na stejné úrovni, avšak nad přísunem opravdu nejásáme.“

Odliv členů nastal po Paroubkově nevítězství

Rovněž politolog Jiří Štefek souhlasí, že počet majitelů stranické legitimace začal klesat v roce 2010.

„Celkem logicky k tomu došlo v roce, kdy Jiří Paroubek oblepil celou zemi plakáty, vypadalo to na vítězství, ale sociální demokracie se nakonec do vlády nedostala. Tím se nastartoval nejen proces odlivu členů, ale i vyklízení viditelných mocenských pozic. Strana má sice stále ještě silnou pozici v Senátu, ale v krajích už to zdaleka není takové. Strana je rozdělená, pro řadu kovaných sociálních demokratů je navíc i nečitelná a podle mne se v ní již nechtějí angažovat ani nejrůznější prospěcháři, protože cítí, že v nejbližších letech z ČSSD nic nekápne,“ míní Štefek.

Domnívá se, že potíž se sestavováním kandidátek se v řadě měst kraje může jen prohlubovat: „Pokud strana nezlanaří nějaké bezpartijní lidi nebo sympatizanty, bude mít na podzim v komunálních volbách na mnoha místech v kraji velký problém dát dohromady kandidátku.“

ČSSD má s hnutím ANO problém

Čelní představitelé ČSSD v kraji sice drobící se členskou základnu pozorují neradi, avšak na paniku je podle nich dost času.

„Pokles vidíme, to si nemusíme nic nalhávat, ale ne tak dramatický. Věkově starší členové bohužel odcházejí ze světa, druhým faktorem je, že lidé se nepříliš angažují ve veřejném životě. To je obecný trend ve společnosti,“ domnívá se hejtman Jiří Štěpán.

„Lidé se do stran nehrnou, zkrátka je cool být nezávislý. Zájem o stranu je vždy vyšší, když je předpoklad, že volby dopadnou dobře. Nyní to tak zřejmě bude v případě hnutí ANO,“ říká Birke, který prý někdy na přijímání nových členů sám dohlíží.

„Rád si to hlídám. Nechci lidi, kteří jen využívají situace. Myslím, že takové už velmi rychle poznám, když jim položím dvě dobře formulované otázky. Nedělám personálního ředitele ČSSD, jen chci mít v mančaftu lidi, kteří za nás chtějí opravdu kopat bez podrazů,“ ujišťuje.

Některým mladším ročníkům však může imponovat poněkud rebelská pozice krajské buňky, která se vymezila proti vstupu strany do menšinové vlády s hnutím ANO. Nezvykle ostře minulý týden vystoupil i Birke výrokem, že Babiš porušil připravovanou koaliční smlouvu mezi ANO a ČSSD ještě dříve, než začala platit, když coby ministra zahraničí odmítl europoslance Miroslava Pocheho.

„Výsledku referenda v kraji se vůbec nedivím. Zkrátka se jen potvrdilo, že ČSSD má s hnutím ANO problém nejméně od posledních krajských voleb, kdy se všechny strany proti ANO domluvily. Nevraživost je však i z druhé strany. Není to tak dlouho, kdy Klára Dostálová (tehdejší lídryně ANO - pozn. red.) poslala hejtmanovi dopis, ve kterém mu vyčetla, že si bere v nepravý čas dovolenou,“ připomíná Štefek.

Sociální demokracie má ještě čas na konsolidaci, komunální volby se konají v termínu 5. a 6. října. ČSSD si s hledáním lídra pro Hradec Králové dala na čas, až minulý týden zveřejnila, že jedničkou kandidátky je pracovnice ministerstva práce a sociálních věcí Jana Fröhlichová (33), dvojkou člen městské rady Vladimír Lesák a trojkou poslední lídr a současný náměstek primátora Milan Jaroš.

Strana v Hradci obhajuje pět mandátů, když před čtyřmi lety získala 11,8 procenta hlasů. V roce 2010 ČSSD však hradecké volby vyhrála ziskem 19,35 procenta hlasů, což jí vyneslo osm mandátů v 37členném zastupitelstvu.