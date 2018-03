Play off začíná. Hradečtí hokejisté potřebují zdolat nejdřív Tygry

Chceme víc! Přesně toto heslo si po minulé sezoně a zisku premiérového bronzu mohli nechat nažehlit na dresy hokejisté hradeckého Mountfieldu. Znělo v několika obměnách, ale nikdo se jej neodvážil jakkoli snižovat nebo dokonce zpochybňovat.

Nyní - půl roku od jeho vyřčení – jej vyráží Hradec naplňovat. Sice má už za sebou 52 kol základní části extraligy, druhé místo a 99 bodů, ale to vše musí hodit za hlavu. Čeká ho zápas s Libercem.

Jen pro navnadění a zdůraznění, o co doopravdy jde, zopakujme si věty, které v posledních měsících zazněly z úst lidí z klubu, který do vyřazovací fáze nejvyšší soutěže jde již po páté za sebou.

Čtvrtfinále play off 15. 3. Mountfield - Liberec (18.00)

16. 3. Mountfield - Liberec (17.20)

19. 3. Liberec - Mountfield (17.20)

20. 3. Liberec - Mountfield (18.00)

Případný pátý zápas by se hrál v Hradci 22. 3., šestý v Liberci 24. 3. a sedmý 26. 3. v Hradci Králové. Výsledky Hradce v předchozích play off

* 2016/17, čtvrtfinále: Mountfield -Litvínov 4:1. * semifinále: Mountfield - Kometa Brno: 2:4

* 2015/16, čtvrtfinále: Mountfield -Mladá Boleslav 2:4

* 2014/15, čtvrtfinále: Mountfield -Sparta 0:4

* 2013/14, čtvrtfinále: Mountfield -Zlín 2:4

„Kdybych vzhledem ke složení týmu vyhlásil jako cíl obhajobu bronzu, byl by to alibismus. Naše cíle jsou vyšší,” řekl loni v září předseda představenstva Miroslav Schön.

„Náš tým je velmi silný. Je skládaný tak, aby měl úspěch, a myslím, že na něj má. Minule byl Hradec třetí a teď chce výš. To znamená do finále. Jenže nikdo přece nechce finále prohrát,“ prohlásila před sezonou největší posila - mistr světa z roku 2010 Petr Koukal.

„Chtěl jsem do klubu, který má hlavu a patu. A má jasně daný cíl, a to vyhrát. Tak proto jsem tady,“ řekl po svém prosincovém příchodu ze Slovanu Bratislava útočník Radek Smoleňák.

Lístky mizí rychle

V základní části přišlo na domácí zápasy Mountfieldu přesně 127 983 diváků, což znamená průměr 4 922 na jedno utkání. Je to v průměru o 163 diváků méně než v předchozí sezoně. Hradci v návštěvnosti patřilo sedmé místo za Libercem (průměr 5 457 diváků na zápas).

Vyřazovací část však obvykle mobilizuje i ty méně věrné fandy a nejinak je tomu i v Hradci. Podle zpráv z klubu ve středu okolo poledne na první dvě utkání čtvrtfinálové série zbývalo volných už pouze několik málo míst k sezení. Na stání bylo v prodeji na dnešní a páteční duel přes tisíc lístků, ale i ty rychle mizí.

Nejrychleji šly na odbyt nejdražší vstupenky od 220 do 390 korun na zápas. Hradec stejně jako jiné kluby ceny vstupného pro play off mírně zvedl, místa na stání však stojí 140 korun stejně jako v základní části a děti do 130 centimetrů zaplatí jen symbolických 10 korun.

Za své peníze diváci však dostanou víc než obvykle, vyřazovací fáze staví do latě rovněž sponzory a na každém zápase mohou diváci vyhrát třeba stolní hokej Stiga, dresy nebo kšiltovky. Navíc budou svědky toho, jak oddíl dnes do Klubu patriotů uvede tři osobnosti, které se zapsaly do historie hradeckého hokeje.

Koukal si libuje: Teď začíná mlácení

Zatímco jeho některým méně zkušeným spoluhráčům může nervozita svazovat nohy, Petr Koukal si před startem série s Libercem libuje: „Přesně kvůli tomu jsem do Hradce šel, chci hrát o nejvyšší příčky. A právě teď o ně začíná mlácení.“

Pětatřicetiletý útočník tento termín použil velmi správně, protože ví, že dnes vlastně začíná úplně nová sezona.

„Nemám žádné fígle jak na play off, vždycky se říká, že je to jiná soutěž. Spíš si říkám, ať se z toho člověk nestresuje. Play off se ale nehraje každý rok, není to automatické. V Hradci jsme to letos zvládli klidněji, můžeme nastoupit s čistou hlavou a věřit si,“ nabídl recept Koukal, kterému bude proti Bílým Tygrům fandit i jedna liberecká rodina - jeho bratra Martina, mistra světa z lyžařské padesátky.

„On samozřejmě fandí mně a je jedno, že žije v Liberci. Neporážím Liberec kvůli bráchovi, ale on naopak fandí mně, abychom porazili Liberec. Teda aspoň myslím, že fandí mně, musím se ho zeptat a zavolat mu, jestli se půjde mrknout,“ říká s humorem.

Mountfield šestou sérii zápasů v play off dnes načíná proti už šestému soupeři. Zatím má ve vyřazovací části bilanci 1:4. Ale letos může srovnat na 4:4. Co by to znamenalo, je jasné - mistrovský titul.