Dozorci možná porušili předpisy, říká GIBS k sebevraždě vraha Dahlgrena

Američan dostal za čtyřnásobnou vraždu doživotní trest a letos v lednu spáchal ve vězení sebevraždu (více čtěte v článku Dahlgrenovu smrt ve Valdicích prověří GIBS).

„Generální inspekce bezpečnostních sborů se v této kauze zabývala podezřením z možného pochybení příslušníků Vězeňské služby České republiky, kteří měli plnit své služební povinnosti. Během naší několikaměsíční práce byly shromážděny všechny důležité poklady pro rozhodnutí. Vyžádán byl rovněž znalecký posudek,“ uvedl mluvčí inspekce Ivo Mitáček.

„Po vyhodnocení všech okolností jsme prověřování ukončili s tím, že se žádný z pracovníků vězeňské služby nedopustil trestného činu. V dané věci ale mohlo dojít k porušení interních předpisů, a proto byl z naší strany podán návrh na možné kázeňské projednání nadřízenému funkcionáři,“ dodal Mitásek.



Kevin Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA.

Na letišti ve Washingtonu Dahlgrena zadrželi na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka (více v článku Odvolací soud potvrdil Dahlgrenovi doživotí).

Ještě po smrti Dahlgrena Nejvyšší soud řešil jeho dovolání, které v lednu odmítl jako nedůvodné. Soud obdržel dovolání loni v září. Obhajoba v něm navrhovala, aby cizinec z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tedy nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

