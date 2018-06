Nový dalekohled načapal telefonující šoféry, jeden při tom i posvačil

„Je to opravdu síla. Vidíme do aut až támhle na horizontu. Je to asi 400 metrů, ale při dobrém počasí bychom dohlédli i na dvojnásobek,“ pochvaluje si novou techniku policista u hradecké výpadovky na Jičín a Jaroměř.



S novými přístroji mohou vidět, co řidič v autě dělá, i na vzdálenost až 800 metrů. Dalekohledy také dokážou pořídit videozáznam.

Kdo v autě telefonuje za jízdy bez handsfree a přístroj od ucha sundává až ve chvíli, kdy zahlédne policejní hlídku, má nyní smůlu. Řidiči se už nemohou vymlouvat, že se třeba jen drbali za uchem.

Dalekohledy mají speciální skla s extrémně vysokou světelností. Při pohledu do okuláru se zdá, jako by si do aut svítili baterkou. Rozdíl oproti běžnému dalekohledu je obrovský. Přesto má druhý policista v ruce starý dalekohled a do vysílačky hlásí popis a značku vozidla, v němž řidič právě držel telefon u pravého ucha.



„Černý superb. V koloně mu to chcíplo, tak si přendal mobil na levé ucho, aby mohl znovu nastartovat,“ předává policista informaci druhé hlídce. Ta je jen o 200 metrů dál v zálivu někdejší autobusové zastávky v hradecké Koutníkově ulici.

Do prostoru se však vejdou jen tři auta. Kvůli tomu musí policisté některé telefonující motoristy pustit, neměli by je totiž kam odstavit. Takové štěstí má i řidič oranžového autobusu, který by se už ke dvěma autům do zastávky nevešel.

Dělal, že pouze jí svačinu

Východočeští policisté se na držení telefonu za jízdy zaměřili při kontrolní akci v pátek Hradci Králové. Na třech místech jen během dopoledne odhalili 78 řidičů s mobilem v ruce. Jeden z nich měl navíc v té druhé ještě svačinu.

„Když si všiml hlídky, svůj telefon okamžitě odhodil, zastavil a dělal, že pouze jí. Avšak i tento řidič, stejně jako všichni ostatní, dostal pokutu, která může na místě činit až tisíc korun a ve správním řízení 1 500 až 2 500 korun,“ uvedl mluvčí hradecké policie Jan Čížkovský, podle kterého šoféři přijdou také o dva body.

Policisté se nyní chtějí na telefonující řidiče zaměřit ještě víc. Podle statistik totiž nevěnování se řízení za jízdy, což je v drtivé většině právě používání mobilu, může za každou sedmou dopravní nehodu v Královéhradeckém kraji. Loni to bylo 703 případů z celkem 5 163 havárií. Zemřely při nich dvě osoby a 160 lidí bylo zraněno.

„Obyčejné telefonování dle průzkumů není tak nebezpečné jako například psaní SMS či komunikace na sociálních sítích, kdy řidič bedlivě sleduje displej místo silničního provozu,“ upozornil Čížkovský.