Děti Země ustoupily z cesty stavbě D11 u Hradce, na rozklad nepočkají

Děti Země podaly rozklad proti úseku D11 u Hradce tři minuty před půlnocí 23. července, těsně před uplynutím lhůty pro napadení stavebního povolení z 27. června. Šlo přitom už o druhý pokus ze strany státu o získání povolení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uzavřelo s Dětmi Země 29. srpna kompromisní dohodu. Spolek se zavázal stáhnout rozklad do týdne, což učinil jen dvě minuty před vypršením lhůty.

Další krok je podle nich na ministru dopravy Danu Ťokovi, který by měl potvrdit stavební povolení. Podle spolku by tak stavba mohla začít možná už 2. října.

„Jelikož ŘSD v dohodě uznalo, že naše konkrétní návrhy v rozkladu na upřesnění podmínek pro výstavbu dálnice byly oprávněné, reálné a uskutečnitelné a týkají se ochrany přírody a krajiny a veřejného zdraví, tak jsme přistoupili na stažení rozkladu, což umožní dřívější zahájení výstavby,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něj je mimořádné, že spolek nepočkal na výsledek rozkladového řízení.

Silničáři se snažili dosáhnout stažení rozkladu, protože to byla nejrychlejší cesta ke stavbě dálnice. Děti Země v něm původně žádaly přezkum všech více než 21 závazných stanovisek ze stavebního povolení, například intenzity hluku, ochrany dřevin při stavbě, termínu zemních prací a ochrany vodotečí.

„Chtěl bych, aby tento kompromis nebyl poslední, a abychom dokázali podobné dohody nalézt i jinde,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa při společném brífinku s Dětmi Země koncem srpna.

Zda silničáři podmínky pro ochranu přírody plní, bude posuzovat společnost Natur Servis, která na stavbě zajišťuje ekologický dohled. Stavbaři budou muset například odchytávat vzácné obojživelníky a okolí staveniště nakonec rekultivovat. Spolek o tom bude dostávat zprávy až do doby kolaudace.

Hnutí se zapojilo do povolovacího procesu i na navazujícím úseku dálnice z Předměřic do Smiřic, ale námitky tam nepodalo, stát tam získal stavební povolení za 1,5 roku. Do řízení v úseku ze Smiřic do Jaroměře nevstoupil spolek vůbec, i tak silničářům trvalo získat povolení 4,5 roku, od května se tam už staví.

Dálnice D11 nyní končí u mimoúrovňové křižovatky v Kuklenách. Dvacet kilometrů k Jaroměři je rozděleno pro účely stavebního řízení do tří úseků. Od Jaroměře do Smiřic se staví, úsek Smiřice - Předměřice nad Labem má stavební povolení.

Další úsek mezi Hradcem a Předměřicemi v délce 7,6 kilometrů se nyní stavebního povolení zřejmě dočká. Zakázku získalo sdružení firem Eurovia, Metrostav a Switelsky za 2,6 miliardy korun a již začalo s přípravnými pracemi. Čeká se jen na pravomocné stavební povolení.

Proti stavebnímu povolení pro úsek z Hradce do Předměřic se na poslední chvíli v první polovině června ohradili kromě Dětí Země i spolky, místní zemědělci a magistrát Hradce Králové. V červenci ale vzali námitky zpět, pouze Děti Země jako jediné usilovaly o rozklad.