Děti Země odblokují pokračování D11 z Hradce Králové, dohodly se s ŘSD

Dohodu mezi Dětmi Země a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) redakci iDNES.cz potvrdil jeden z účastníků jednání. Ta se táhla několik týdnů a byla velmi intenzivní. Ochranáři si na nich prosadili splnění některých námitek. ŘSD dohodu zatím odmítlo komentovat.

„Zítra společně s občanským sdružením Děti Země děláme na generálním ředitelství ředitelství silnic a dálnic společný brífink. Nic jiného nyní nepotvrdím,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři se snažili dosáhnout stažení rozkladu, protože to je nejrychlejší cesta ke stavbě dálnice. Děti Země v něm žádaly přezkum všech více než 21 závazných stanovisek ze stavebního povolení. Týkala se například intenzity hluku, ochrany dřevin při stavbě, termínu zemních prací a ochrany vodotečí.

Dálnice D11 nyní končí na meziúrovňové křižovatce v Kuklenách (na mapě vyznačeno jako 90 Kukleny).

Část námitek podle informací iDNES.cz silničáři uznali a zapracovali do projektu dálnice. Podrobnosti představí obě strany ve středu. Zástupce Dětí Země se redakci nepodařilo zkontaktovat.

ŘSD předpokládalo, že se úsek D11 z Hradce Králové do Smiřic, který je pro účely stavebního řízení rozdělený na dvě části, začne stavět již letos v létě. Zakázku získalo sdružení firem Eurovia, Metrostav a Switelsky za 2,6 miliardy korun a již začalo s přípravnými pracemi. Jakmile odpadne překážka v podobě rozkladu a stavební povolení bude pravomocné, může se začít stavět. Je tak reálné, že stroje najedou na dálnici již za několik týdnů.

Druhý rozklad

Děti Země podaly rozklad proti úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem tři minuty před půlnocí 23. července, těsně před uplynutím lhůty pro napadení stavebního povolení z 27. června. Šlo přitom už o druhý pokus. Poprvé získala stavba úseku povolení již loni v červnu, i tehdy ji Děti Země napadly. ŘSD ho nakonec letos v březnu stáhlo.

„Sepsání (druhého) rozkladu na deset stran bylo jednoduché, protože jsme téměř opsali rozklad podaný před rokem, neboť druhé stavební povolení bylo téměř stejné, jako povolení vydané loni. A jelikož jsme se výsledku prvního rozkladu nedočkali, bylo samozřejmě logické, že rozklad podáme znovu. Musí být jasno, zda budou veřejné zájmy při výstavbě tohoto úseku dálnice řádně ochráněné,“ komentoval druhý rozklad předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Proti stavebnímu povolení se kromě Dětí Země ohradili spolky, místní zemědělci i magistrát Hradce Králové, své námitky vznesli na poslední chvíli v první polovině června. Město, spolky a silničáři požadovali přerušit řízení, protože se dohadují nad společným memorandem. Úředníci ministerstva na to však odmítli čekat.

Lidé se dožadovali například protihlukových opatření a snížení prašnosti, což podle ministerských úředníků ŘSD bude řešit protihlukovou stěnou a dalšími opatřeními.

Dálnice D11 nyní končí u mimoúrovňové křižovatky v Kuklenách. Právě odtud by měla pokračovat do Předměřic podél silnice I/33. Další dva úseky do Smiřic a Jaroměře již stavební povolení mají. Mezi Smiřicemi a Jaroměří se od května staví. Zakázku za 1,5 miliardy korun získala společnost Porr.