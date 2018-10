Začíná stavba dálnice D11 od Hradce do Smiřic, hotovo bude za čtyři roky

Dálnice D11 nyní končí u mimoúrovňové křižovatky v hradeckých Kuklenách. Státu se podařilo na úsek dlouhý 15,5 kilometru z Hradce do Smiřic získat pravomocné stavební povolení po letní dohodě s hnutím Děti Země. Poklepávání základního kamene sledoval i jeho předseda Miroslav Patrik.

„Akcentovali jsme devět ekologických problémů stavby. Nejdůležitější pro nás je, že se během prací bude průběžně měřit hluk. Měřicí body budou na domech, kde žijí lidé, a pokud budou limity překročené, tak budou opatření na snížení hluku. Investor také zajistí kvalitní náhradní výsadbu za zlikvidované stromy. Vzniknou také zátarasy, které ochrání migrující obojživelníky a průběh stavby bude sledovat ekologický dozor,“ řekl Miroslav Patrik.

Stát zaplatí sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky 2,6 miliardy korun bez daně. Na 15,5 kilometrech dálnice je osmnáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn.

Zbývajících sedm kilometrů do Jaroměře staví od května sdružení firem Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez daně.

„Oba úseky mezi Hradcem a Jaroměří by chtěl stát zprovoznit současně v polovině roku 2022,“ věří generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

„Pokud by se zprovozňovalo zvlášť, vyvolalo by to dopravní komplikace. Od teď tady zahajujeme lhůtu 44 měsíců. Můžou se ale vyskytnout nepředvídatelné věci na stavbě a ty by termín prodloužily,“ poznamenal Kroupa.

Pokračování dálnice k polské hranici na Královci teď ŘSD připravuje. Úředníci zatím požádali o vydání územního rozhodnutí na oba úseky dlouhé celkem 40 kilometrů.

Podle šéfa ŘSD bude záležet na tom, jak dlouho bude povolování trvat. „Rádi bychom začali v roce 2021. Předpokládáme, že lhůta výstavby bude dva až tři roky, záleží na tom, jak bude stavba technologicky složitá. To znamená, že dokončení počítáme v roce 2023 nebo 2024,“ uvedl Kroupa.

Z polské strany bude zřejmě dálnice k přechodu v Královci přivedena už dříve.

Povolování rozestavěných úseků D11 mezi Hradcem a Jaroměří trvalo dvaadvacet let.

Práci úřadů budou dál sledovat ekologové. „Ty další úseky zatím máme v plánu, ale spíš to bude jenom monitorování přípravy. Běží tam řízení o výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny a o zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů organismů,“ podotkl Miroslav Patrik.

Stavba dálnice z Prahy na východ Čech začala v roce 1978. Po čtyřiceti letech je ze 154 kilometrů na polskou hranici hotových 91 kilometrů na okraj Hradce Králové.