Obec bojuje proti dálnici do Krkonoš, silničáři slibují nová opatření

Nová opatření představili zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a projektantské firmy na středečním jednání v Kocbeřích. Místní zdaleka nejvíc zajímá Janská Studánka. Ta je hlavním důvodem, proč by dálnici nejraději vedli úplně jinudy, aby se klíčovému zdroji pitné vody v horní části vesnice vyhnula velkým obloukem.

„Jak bude ochráněna voda, když se tam vyklopí kamion?“ vykřikovali lidé z publika směrem ke stolu, kde seděli zástupci investora.

Podle stávajícího návrhu bude silnice od vodního zdroje vzdálena 350 metrů, navíc se bude nacházet o 50 výškových metrů níže. Podle dopravních expertů jsou rizika znečištění minimální.

„Nemyslíme si, že bude Janská Studánka jakkoli ohrožena. Od začátku projektování stavby jsme si vědomi její důležitosti,“ sdělil ředitel ŘSD v Královéhradeckém kraji Marek Novotný.



Vrty jako záložní zdroje

Zabránit případnému znečištění má také odkanalizování dálnice. „Celá vozovka bude chycená do kanalizace, počítáme s vybudováním sedimentačních nádrží. Technologie v případě havárie zachytí ropné látky, aby neunikly do vodoteče,“ vysvětlil projektant Roman Petřík ze společnosti SUDOP.

Silničáři podle Novotného v letošním roce navíc objednají podrobný geotechnický průzkum celé lokality za 40 milionů korun a odborníci provedou i monitoring podzemních vod. Do země udělají vrty, které by mohly sloužit jako záložní zdroj pitné vody.

Podél dálnice rovněž vznikne systém retenčních nádrží, jež budou plnit stejnou funkci jako přehrady. Vodu ze srážek postupně odvedou do potoků.

„Riziko bude existovat vždycky. Investor se na to snaží klást důraz a doufáme, že to tak skutečně bude. Myslím, že naše obavy říkané nahlas, mají svou váhu. Kdybychom si je nechávali pro sebe, nemělo by to žádný význam,“ poznamenala starostka Eva Rezková (SNK).

Mezi další opatření, která mají snížit dopad dálnice na život v Kocbeřích, patří výsadba nové zeleně a především série protihlukových stěn podél vozovky.

„Po všech těch peripetiích, které jednání provázela, by tato opatření mohla být dostačující. Samozřejmě obec pocítí stavbu dálnice, zvýší se prašnost, nákladní automobily budou ve větší míře jezdit po stávající silnici,“ uvedl zastupitel Luboš Hroneš (SNK).

Začátek v roce 2022?

Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova měří necelých 20 kilometrů, na trase bude 25 mostů, tunel i dvě mimoúrovňové křižovatky, v Choustníkově Hradišti a právě v Kocbeřích. Propojí dálnici se silnicí do Dvora Králové nad Labem. Projekt počítá s novou komunikací pro pěší, s podchodem a také s obloukovou lávkou.

Kdyby záleželo na radnici a obyvatelích v Kocbeřích, dálnice by vedla přes nedaleké Vlčkovice a obci by se tak vyhnula. „Koridor dálnice od začátku nerespektuje to, co jsme chtěli,“ zaznělo také z publika při středečním jednání.

S tím, že se dálnice Kocbeřím nevyhne, jsou všichni už víceméně smíření. „Trasa je schválená. Projekt je už tak daleko, že s tím nejde nic dělat,“ potvrdil šéf krajské pobočky ŘSD Novotný.

Podle něj by se dálnice z Jaroměře do Trutnova měla začít budovat v roce 2022. „Rádi bychom tento úsek stavěli současně s úsekem od Trutnova k polským hranicím. Vše nasvědčuje tomu, že by se to mohlo podařit,“ naznačil.

Na posledním úseku ale přípravy nejsou v tak pokročilém stádiu. Dálnice má v Kocbeřích výrazně ulevit silnici vedoucí z Hradce Králové do východních Krkonoš.