Začala stavba D11 k Jaroměři. Ťok slíbil spojení do Polska za sedm let

18:29 , aktualizováno 18:29

Stavba dalšího úseku dálnice číslo D11 na Královéhradecku začala. Za sedmikilometrový úsek Smiřice - Jaroměř stát zaplatí 1,5 miliardy korun. Hotovo má být do konce roku 2021, kdy by měla vést celá dálnice až do Jaroměře. Silničáři ale zatím nemají povolení pro úsek mezi Hradcem Králové a Smiřicemi.