Na horách přibudou defibrilátory, přispěl k tomu i náčelníkův kolaps

Defibrilátory pomohou s resuscitací člověka postiženého náhlým srdečním kolapsem, ještě než se k němu dostanou profesionální záchranáři.

„Bylo to zanedbané a my to chceme jen napravit. Rádi bychom defibrilátory rozmístili od hranic s Libereckým krajem až po hranice s Pardubickým, a to do objektů, kde je permanentní obsluha. Mnohé jsou hojně navštěvované, třeba Černá hora, Růžohorky, Poštovna na Sněžce i skalní město v Adršpachu,“ vysvětlil hejtmanův náměstek Aleš Cabicar, který má na starost zdravotnictví.

Přiznává, že věc bere osobně, protože zesnulý náčelník Klepš byl jeho dlouholetým přítelem (o smrti náčelníka horské služby čtěte zde). Cenu zakázky zatím ještě neodhadl. „Nepochybujte, že peníze na to najdu,“ dodal Cabicar.

Jeden z laických defibrilátorů by rád měl i na stanici lanovky na Růžové hoře, kolem níž prochází i mnoho turistů. Náčelník lanovky na Sněžku Jiří Martinec by byl pro.

Lidé projdou odborným školením

„O pořízení defibrilátorů už minimálně půl roku uvažujeme, takže kdyby nás podpořil kraj, bylo by to výborné. Na začátek prosince už máme dokonce naplánované školení. Kromě pana Klepše jsme letos na Sněžce měli v srpnu dva podobné případy. Na začátku srpna záchranáři jednoho pána rozdýchali přímo na Sněžce a pak ho dopravili vrtulníkem do nemocnice a o necelé dva týdny později na úpatí hory zkolaboval běžec, kterého se už bohužel nepodařilo zachránit, protože se to stalo v terénu a neměl pomoc hned,“ uvedl Martinec.



Přenosné defibrilátory má ve výjezdových vozech jak horská služba, tak záchranka i policisté. Horské službě však nějakou dobu trvá, než se k postiženému dostane. Jejich umístění na správná turisticky exponovaná místa by tak mohlo prvotní pomoc urychlit.

Přesná místa, kam zařízení nainstalovat, bude Cabicar teprve projednávat s horskými i zdravotnickými záchranáři a s dalšími lidmi znalými poměrů. Podle webových stránek aplikace Záchranka jsou na hřebenech Krkonoš defibrilátory pouze na Luční a Labské boudě, další až na hasičských stanicích v obcích v Krkonoších i Orlických horách (o fungování aplikace čtěte zde).

Lidé z míst, kam defibrilátory přibudou, projdou školením, aby přesně věděli, jak s nimi zacházet. I když podle mluvčího hradecké záchranky Ivo Nováka, spoluautora nápadu, je přístroj dobře zkonstruován a nastaven, že ho dokáže použít i naprostý laik, který s ním nikdy nepřišel do styku.

Použití defibrilátoru však není všespásné

„Máme to vyzkoušené s paní, která defibrilátor nikdy neviděla. Přístroj jí v češtině uváděl pokyny tak, že ho při nacvičování dokázala plně obsloužit,“ popsal Novák. Použití defibrilátoru však není všespásné, ale platí, že čím dřív ho zachránce použije, tím vyšší je šance na úspěšnost.

„Má to své výsledky. Máme už i zkušenost, že jsme vyjížděli ke člověku se zástavou a na místo jsme dorazili už k obnovenému srdečnímu oběhu,“ uvedl mluvčí záchranářů.

Defibrilační výboj je určen pro případy, že k zastavení krevního oběhu dojde vlivem srdeční fibrilace. „Srdce se úplně nezastaví, ale pouze se míhá nebo chvěje. Krevní oběh však v tu chvíli stojí. Toto míhání dokáže dobře spravit právě výboj,“ vysvětlil.

Dispečink hradecké záchranky má v mapách označena místa, kde jsou defibrilátory pro laické použití. Lidem, kteří poskytují první pomoc, jejich možnou blízkost ihned sdělí operátorka. Ti z míst, kam kraj zařízení rozmístí, by mohli posloužit i jako first respondeři, tedy jako ti, jež by v danou chvíli byli schopni se na místo dopravit rychleji než záchranka či horská služba. Tak v regionu už účinně slouží někteří policisté, strážníci i proškolení laici.

Podle mapy na webu zachrankaapp.cz se v kraji nachází několik desítek přenosných defibrilátorů, velká část z nich je na stanicích profesionálních či dobrovolných hasičů, v několika sportovních zařízeních či soukromých firmách, na hradeckém letišti či v obchodě Hornbach v Březhradě.