Na hradecký stadion vjely stroje, fandové si mohli odbagrovat kus tribuny

První se do díla pustily klubové legendy - Pavel Černý a ligový mistr ze slavného roku 1960 Ladislav Pospíšil. Demolicí začíná úvodní etapa stavby úplně nové arény za 550 milionů korun. Práce budou pokračovat několik let, například charakteristická lízátka zmizí příští rok.

První mistrovský zápas Hradec odehrál na tehdy Všesportovním stadionu 21. srpna 1966 s Bohemians Praha (prohrál tehdy 3:4). Právě západní tribunu hradečtí odjakživa považovali za svou domácí, ale drtivé většině z nich se po starém místě stýskat nebude. Celá tribuna nejspíš zmizí ještě do konce letošního roku.

Lízátka nahradí úspornější zmenšeniny

Demolice začne naostro ještě v říjnu. Střecha, kiosky, komentátorská stanoviště, ovládání světelné tabule: to vše musí co nejrychleji zmizet. Zachovat se podaří jen sedačky, které přijdou namontovat na východní tribunu, a pro začátek i pískový val a osvětlovací stožáry. I ty to ale mají spočítané.



„Lízátka budou demontována až v příštím roce a nahradíme je novými, ale nižšími i úspornějšími,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), podle kterého bude demolice stát 2,8 milionu korun.

Stavební povolení na budování nové tribuny včetně zázemí je ze dvou třetin hotové a město by jej mělo rádo kompletní ještě do konce roku. Hradec už má souhlasný verdikt se stavbou nového sportoviště od vodoprávního úřadu a zbývá pouze kladné stanovisko s návrhem napojení na okolní dopravní infrastrukturu (více čtěte zde).

Demoliční soutěž vyhrála společnost Sovis, destruktivní činnost bude na stadionu převažovat i ve třech zbývajících podzimních zápasech Hradce (20. října přivítá Sokolov, 4. listopadu Vítkovice a 25. listopadu Znojmo), avšak příští rok by měla začít růst nová hlavní tribuna za 270 milionů korun. Do té doby bude maximální kapacita sportoviště pouze 4 500 diváků a další daní bude ještě nižší komfort: východní tribuna nabízí jen velmi omezený počet míst se zastřešením, velmi často tu fouká vítr a divákům bude do očí svítit odpolední slunce.

Většinu z 550 milionů zřejmě bude platit město ze svého

Peníze na nové sportoviště údajně nepředstavují zásadní problém, byť stále není jasné, zda Hradec bude kvůli aféře s údajnými manipulacemi při rozdělování příspěvků moct počítat s penězi od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (o riziku jsme psali zde).

„Nyní to vypadá, že to budeme z velké části financovat z vlastních zdrojů a úvěru. Podíl financování ještě není zcela doladěný, protože bedlivě sledujeme možné dotační tituly, o které jsme samozřejmě připraveni požádat,“ upozornil Vedlich.

Jedinou památkou po starém stadionu se postupně stane část současné východní tribuny, kde je nyní zázemí pro vedení klubu, šatny a fotbalový svaz. Hráči, rozhodčí i novináři se přestěhují na západ, v dalších etapách vyroste i nová východní tribuna včetně bočních.

Hotovo až v roce 2021?

Radostné zprávy však trochu vadnou vedle termínů. Fandové, hráči i vedení klubu se s provizoriem a stavebním ruchem budou totiž muset smířit na několik let.

„Dostali jsme se do situace, že by celá akce měla být hotová až v roce 2021, což je naprosto neúnosné pro hráče i zaměstnance klubu, protože pracovní prostory jsou tristní. S těmi termíny se nedokáži ztotožnit,“ zdůraznil například člen klubového představenstva Václav Víška, podle kterého tu zoufale schází projektový manažer, jenž by celou akci řídil od začátku až do konce.

Dalším diskutabilním krokem je květnové rozhodnutí zastupitelstva, které po žádosti tou dobou vazebně stíhaného předsedy fotbalové asociace (FAČR) Miroslava Pelty rozhodlo akci zdražit o dalších asi 150 milionů korun, aby stadion splňoval požadavky na konání reprezentačních zápasů (psali jsme zde). Aréna tak navzdory striktnímu požadavku města nepřekročit 400milionovou hranici zdraží o skyboxy, zastřešení bočních tribun a další „reprezentační“ nadstandardy.

„Mám pocit, že se vracíme k modelu Parku Malšovice. Tam město neváhalo fanouškům věšet bulíky na nos se zatahovací střechou a celou řadou doplňků. Ty se postupně škrtaly, ale přitom náklady na stadion rostly do závratných výšin,“ řekl Aleš Dohnal z Kruhu pro občanskou společnost.

A do třetice: přestože město si představovalo, že do nové sezony klub vstoupí s novým spolumajitelem, který by se postupem času stal většinovým, radou města schválená varianta, že balík akcií převezme skupina kolem bývalého hráče Hradce a Slavie IvoUlicha vzala za své. Nyní rada prosazuje začít o novém partnerovi vyjednávat až po dokončení první etapy stavby nového stadionu.

„Poté budeme mít lepší vyjednávací pozici,“ uzavřel Vedlich, podle kterého město samo vymyslí podmínky převzetí a nebude čekat na nabídky potenciálních zájemců.