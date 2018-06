Začne Divadlo evropských regionů. Je 24 důvodů, proč jít na 24. ročník

Programy Klicperova divadla, loutkového Draku i Open Air programu se proplétají na divadelní osmidenní, která začala ve čtvrtek prologem klicperovských inscenací a potrvá do pátku 29. června, nelze všechno stihnout a zůstat příčetný.

Ač k alternativě opatrný, jako vděčný divák moderní činohry se z letošní nabídky pokusím vybrat čtyřiadvacet nejdůležitějších produkcí.

1. Cirk La Putyka o kulturních nárazech s Hitem

Loňský ročník se nejvíc pojil s Cirkem La Putykou jednoho z posledních osvícených principálů staré školy Rostislava Nováka ml. I letos postaví své obří šapitó, aby v něm třikrát uvedli Hit, Tell the Difference, inscenaci o kulturních nárazech, nárazech jednotlivých poetik Cirku La Putyka a Future Vision Acrobat. Hit vypráví o předsudcích, o snech, je oslavou. Hit je něco, co má smysl. Unikátní projekt propojuje akrobaty, tanečníky, herce a muzikanty ze Rwandy, České republiky a Kanady.

2. Brněnské Národní divadlo pojedná svatební den

Syrový bezručovský sever je stejně nehostinný jako irská blata, což je ideální pro režijní zarputilost Martina Františáka. Hru Mariny Carr U kočičí bažiny v jeho režii přiveze brněnské Národní divadlo. Svatební den bude zatížen temnými znameními, starými pověrami a kletbami i bojem o lásku a lidskou důstojnost. Jako host se představí Igor Bareš.

3. Drak slaví výročí Faustem

Divadlo evropských regionů Koná se od 22. do 29. června. Více informací na webu Klicperova divadla, na webu Draku a webu Open Air programu.

Drak oslaví své šedesátiny celosouborovou inscenací Faust, moderní poctou kočovným loutkářům i Matěji Kopeckému, za níž stojí režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský. Ve vlastním šapitó se divadlo vrací ke klasickým dřevěným marionetám. Titulní roli ztvární nejzkušenější člen souboru, držitel ceny Thálie Jiří Vyšohlíd, v roli Mefista vystoupí Milan Žďárský, komické postavy Kašpárka a Vágnera v technicky i herecky náročných rolích ztvární Jan Popela a Václav Poul. O festivalu se bude hrát třikrát.

4. Mastix mívá plno, ale dá se poslouchat i za rohem

Abych nezapomněl, už dnes na Letní scéně Klicperova divadla vystoupí, hned jak skončí Kočičí bažina, domácí Mastix, svobodomyslná kapela Davida Smečky a jeho kolegů Janů Vápeníka a Sklenáře, Jakuba Tvrdíka, Pavlíny Štorkové, Isabely Smečkové Bencové a dalších, kteří umí garážový rock, šanson i písničky z inscenací. Měřeno publikem, Mastix mívá na letní scéně největší kotel fanoušků, před časem i autor tohoto článku celý koncert prostál v květináči za rohem.

5. Stand-up na celý večer Čecháčci a Čoboláci

Open Air program už dávno není jen doplněk festivalového lesku, ale třetinou celého mumraje, byť někdy divácký zájem bývá sázkou do loterie. Nechme se překvapit, třeba v Divadelním stanu celovečerním stand-up představením Čecháčci a Čoboláci. Pavol Seriš a Filip Teller absolvovali Ateliér autorského herectví a fyzického divadla na brněnské JAMU.

6. Domácí Bratři Karamazovi dua SKUTR strhnou

V morávkovské éře zlé jazyky tvrdily, že Klicperovo divadlo pořádá festival jen pro to, aby ukázalo, že je nejlepší. Zcela příčetně prohlašuji už nyní, že jedním z vrcholů nejen 24. přehlídky jsou domácí Bratři Karamazovi v režii dua SKUTR. Věrni svému poetickému rukopisu jevištních obrazů vystavěli strhující skrz naskrz ruské drama, v němž nic není zbytečné. Klasika viděná současnýma očima pohlceného čtenáře, jemuž létají hlavou věty, situace, celé odstavce a hlavně veškerý zmar, běsi a prokletí hrdinů Dostojevského. Dejte na mě.

7. Divoké historky vyprávějí o pocuchaných nervech

„Inscenace šlapající ve svěžím temporytmu umně kombinuje prvky zábavné s těmi krutě analytickými. Její černý humor osvěží, zároveň je značně nelítostný,“ napsal kritik Jan Kerbr v Lidových novinách. Řeč je o absurdní komedii Divoké historky, s níž na Open Air dorazí Divadlo Tramtarie. Šest minipříběhů ze života úplně normálních lidí, kterým jednoho dne úplně normálně ruply nervy.

8. Poslední trik Georgese Méliese okouzluje pět let

Festival by měl uvádět nové, ale také připomínat slavné a nepřekonané. Proto Drak uvede dnes svůj cenami opentlený majstrštyk Jiřího Havelky a Marka Zákosteleckého Poslední trik Georgese Méliese. Inscenace už pět let dopřává údiv a okouzlení, nemluvě o poezii s kapkou nostalgie. Drak složil hold nejen prvnímu vynálezci triků z dob, když šlo výlučně o ruční práci, ale i modernímu divadlu, srozumitelnému a s ohromnou nadstavbou - s darem překvapovat

9. Radošínské naivní divadlo veze novinku o kufru

Za mými festivalovými zážitky z nejsilnějších bývají většinou Slováci, Kumšt s Lasicou, Labudou a Kňažkem, Lasicův Cyrano, Kukura s Emilií Vašáryovou, Huba či Jamrich a samozřejmě Radošínské naivní divadlo s principálem Stanislavem Štepkou. Nikdy nezklamalo. Okamžitě podléhám Štepkově jevištní personě, jeho lidskosti i soucitu a hlavně jeho humoru s kapkou hořkosti. Letos přivezou novinku Besame Mucho aneb Čo sa skrýva v kufri (a v nás). Hlavními motivy jsou zapomenutý drahý kufr, bezdomovec, kdysi populární hudebník a zpěvák Koki a legendární sentimentální latinskoamerická píseň.

10. Obří loutky a loutkář Nori Sawa

Blízké setkání s loutkami v nadživotní velikosti slibuje loutkář Nori Sawa. S Honzou Bažantem, který se gigantickými loutkami zabývá už léta, vytváří dvojici spojující loutkovou tradici Česka a Japonska. Společně se sedmnácti studenty pražské DAMU zvou do plenéru i Draku na Industriální zoo. Návštěvník bude v situaci pozorovatele – výzkumníka, který musí odhalit pravidla „hry“, ve které budou mít hlavní roli obří loutky, výtvarné, ohňové, zvukové a světelné instalace.

11. Společenství vlastníků se sejde v Aldisu

Kdo viděl skvělou Dechovku, v níž se sešli Jiří Havelka, soubor Vosto5 a další herci či muzikanti, určitě neodolá dalšímu počinu - Společenství vlastníků. Ocitne se na klasické schůzi vlastníků bytových jednotek, což přináší banální konflikty, absurditu, vypjaté emoce i humor. Formanovský obraz sousedského soužití se odehraje v Labském sále hradeckého Aldisu.

12. Maryša. Live! V hostinci. I s ochutnávkou dortu

V hostinci U Kohouta stačí stůl, aby u něj Studio DAMÚZA Praha s Vandou Hybnerovou sehrálo Maryšu. Live! Příběh bratří Mrštíků na specifickém místě a ve specifické době otevírá nová témata a bourá hranice jevištního prostoru. Může být tak blízko, že by se vás klidně mohl i dotknout – nebo vy jeho. „Můžete ucítit povědomě hořkou pachuť kávy nebo ochutnat kousek ze sladkého svatebního dortu,“ slibují tvůrci.

13. Orfeus s Davidem Prachařem v reji v šapitó

Třikrát se v šapitó La Putyky sehraje Orfeus s Davidem Prachařem a v režii Jana Nebeského. Jeden z nejoceňovanějších režisérů nastudoval s Tygrem v tísni inscenaci inspirovanou Ovidiovými Proměnami a dalšími antickými a orfeovskými texty. „Pěvec zrozený bohy“ úpí nad dvojí ztrátou své ženy Eurydiky.

Jeho umění však obdivuje celý svět. „Nebeský s šesticí účinkujících (kromě Davida Prachaře a Lucie Trmíkové je to ještě čtveřice tanečníků ze skupiny 420People) rozehrávají zběsilý rej, ve kterém se odkazy na antické mýty prolínají s úvahami o smrti, lásce a o incestu,“ uvedl kritik Vladimír Mikulka v Divadelních novinách.

A jeho kolega Jan Císař v Lidových novinách dodal: „Funguje tu ovšem ještě jedna zásadní a podstatná záležitost: všechny akce pohybových dvojic jsou v hlubokém souladu se smyslem celého představení, nejsou jen jakýmsi ozdobným přídavkem. Jsou totiž nikdy nekončícím zápasem, bojem, v němž nejde tolik o to, porazit toho druhého, ale spíše si uvědomit sebe sama.“

14. Divadlo Na Zábradlí o muži a nočních můrách

Jsou herci, na něž se vyplatí chodit, i když by jen četli vyhlášku požární ochrany: Honza Hájek, Petr Jeništa, Dita Kaplanová, Miloslav König, Magdaléna Sidonová.... Všichni zazáří v titulu Divadla Na Zábradlí Dánská občanská válka 2018-24 na motivy autora sci-fi Kaspara C. Nielsena. Tvůrci Kristýna Kosová a Adam Svozil představují muže, který přemýšlí o příčinách nebývale krvavého konfliktu, který nelítostně rozdělil společnost. I po stovkách let od událostí se mu jistá jeho rozhodnutí navracejí v nejhorších nočních můrách. Jistotou je samozřejmá lehkost herectví.

15. Multimediální Miss Amerika v koláži hudby a komiksu

Spitfire Company uvede na hlavní scéně v Draku Miss Ameriku, multimediální projekt Miřenky Čechové a Martina Tvrdého, který předvádí syrový obraz života na Manhattanu skrze koláž hudby, textu, rapu, slamu, stand upu, performance, fotografie Vojtěcha Brtnického a komiks malajského kreslíře Chin Yewa. Symbióza všech složek přináší autentický příběh ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizinkou.

16. Hold bezejmenným hrdinům z RAF v Letcích

Velkou zvědavost vzbuzují Letci, inscenace pražských performerů Wariot Ideal. Představení vzdává hold „bezejmenným hrdinům“ nejen z 311. bombardovací perutě RAF s veškerou úctou, částečně s patosem, ale rozhodně s humorem sobě vlastním. A co teprve letadla v měřítku 1:18, dobové filmové záznamy, věrné kostýmy i rekvizity, to vše na dosah!

17. Kabaret Normalizácia se vrací ke Kubišové

Když už jsem se zmínil o Slovácích, je tu ještě bratislavské Národne divadlo a jeho Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. Dynamické kabaretní představení, které vzniklo u příležitosti 40. výročí podepsání Charty 77, bravurně spojuje činohru s živou hudbou. Je poctou Martě Kubišové, pamětníci mohou porovnat s Morávkovými světáky, v nichž se také ocitlo trio Golden Kids. Režisér Matúš Bachynec obsadil do role zpěvačky talentovanou Moniku Potokárovou.

18. Stalker ve vojenském stanu u řeky Orlice

A ještě jeden nedivadelní prostor jistě naláká milovníky sci-fi či režiséra Tarkovského. Stačí říct Stalker. Divadelní adaptací slavného románu Piknik na cestě bratrů Arkadije a Borise Strugackých nitranského divadla Teatro Tatro Štúdio se odehraje ve vojenském stanu u řeky Orlice. Představení režíroval Ondrej Spišák, který v minulosti s Drakem spolupracoval na velkolepém Labyrintu světa a ráji srdce.

19. Havlovi ve Vyrozumění z Ostravy netřeba přízdob

„Režisér Vojtěch Štěpánek udělal to nejlepší, co se s Havlovými texty zřejmě dá dělat a v čem byl zatím takřka bezkonkurenčním havlovským interpretem Andrej Krob. Nepašoval do her vlastní genialitu, odmítl přizdobovat Havla jakýmikoli vnějšími ornamenty a soustředil se na vnitřní čtení smyslu, na skutečné bytí situací a bytí postav,“ napsal v Divadelních novinách teatrolog Vladimír Just k Havlově Vyrozumění z ostravské Komorní scény Aréna. Takový Havel nemůže zestárnout ani zklamat.

20. Režisérka Líga Engelová při zpovědi v Podkroví

Povídání v Podkroví je vděčné a hostilo už mnoho osobností. Tentokrát herečka Kamila Sedlárová vyzpovídá v Hradci dobře známou režisérku Lídu Engelovou.

21. Slovinský loutkář Matija Solce děsí psychogroteskou

Další jistotou bývá slovinský loutkář a muzikant Matija Solce, talent od Pánaboha, tentokrát však bude děsit. Jeho novinka Rat je hudebně-divadelní psychogroteskou inspirovanou Orwellovým románem 1984. V interpretaci skupiny Fekete Seretlek řídí podzemní ústrojí budoucí společnosti ta nejchytřejší zvířata: potkani. Kapela pak jistě roztančí vše živé půl kilometru okolo Draku.

22. Vladimír (Něžný) čerpá z Boudníka

V Podkroví také Jan Vápeník s kolegy přečte svůj vlastní pohled na život a tvorbu grafika a malíře Vladimíra Boudníka. Jeho Vladimír (Něžný) má šanci být slibnou komorní inscenací pro milovníky hrabalovské poetiky.

23. Hradečtí Terne Čhave hrají s novou chutí

Mezi koncerty na Letní scéně svítí hradečtí Terne Čhave, kteří před třemi lety vydali čtvrté album Bo me som Rom. Kolekce sice nemá rafinovanou „industriální“ produkci, spíše je spontánní zprávou o nové chuti opět hrát jako o život. Hitem může být titulní Protože jsem Rom s balkánským refrénem a rapovou vsuvkou, chytlavý ska punk Budapešť i valivě rocková Love. A když všichni spustí v Ukrajině „ja nět tvoj sluga“, slyšíme východní gospel z té správné strany.

24. Na hovory o umění do Galerie Václava Havla

Ač nejde o festivalového pořadatele, její správce, bývalý ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman Divadlo evropských regionů zakládal. Galerie Václava Havla v podloubí Malého náměstí v pátek v 18 hodin přispěje do dění vernisáží výstavy Tomáše Miro Záhoříka ImpreseMonology/2014-2018. Komentovaná prohlídka neboli hovory o umění s autorem, obohacené o hudební doprovod, bude 27. června v 18 hodin a v pátek 29. června v 18 hodin dojde na výtvarný happening Malovat může každý!

„Malířské plátno, umístěné před galerií, bude k dispozici každému, kdo najde odvahu se vyjádřit barvami. T. M. Z. na základě asociací, které v něm vyvolají vaše výtvarné erupce, dokončí obraz podle nepředvídatelné osobní invence,“ říká kurátor výstavy Tomáš Zeman.