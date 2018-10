Hradec se pře s krajem kvůli podobě přístavby domova pro seniory

„Jde o území o vysoké urbanistické hodnotě, takže výbor konstatuje, že návrh je z hlediska prostorového a hmotového uspořádání nevhodný pro dané území ve vztahu ke stávají okolní zástavbě. Výbor doporučuje zpracovat variantní řešení hmotového uspořádání,“ cituje z usnesení výboru jeho předseda Rostislav Jireš (ČSSD), který označil debatu mezi zástupci města a kraje o budoucí podobě dominanty Nového Hradce jako dlouhou a hektickou.

Za kraj na ní byl náměstek hejtmana pro sociální věci Vladimír Derner (KDU-ČSL). „Máme podrobně rozpracovanou architektonickou studii. Základní rysy jsou dané, při dalším projektování jsou však možné úpravy. Pokud město nemá pro toto území regulační plán ani územní studii a dostane regulativy, které jsme splnili, je to diskuze spíše filozofická,“ prohlásil Derner.

Městu se nelíbí, že kraj projekt od začátku průběžně nekonzultoval s odborem hlavního architekta.

„Projektanti předložili studii ve vysokém stupni rozpracovanosti. Je trochu škoda, že kraj nepostupoval, jak je běžné u přípravy staveb tohoto charakteru, a průběžně nekonzultoval, ale to se určitě dá napravit. Na jednání byla vidět oboustranná vůle k dohodě,“ říká končící náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Zástupům města se nelíbí nejen podoba přístavby a její zasazení do okolí, problémy vidí i v dopravě a odvodnění. Kraj prý měl předložit víc variant.

Dohoda vždycky znamená ústupek

„Mrzela nás forma, jak to bylo předloženo, v jedné konkrétní variantě bez dalších možností. Jako architekta mě překvapilo, že kraj neudělal architektonickou soutěž. Za jedny peníze mohlo být více variant. Argument, že je to specifická záležitost, neberu. Soudcoval jsem u staveb, které měly složitější zadání. Nelíbí se mi hmotově prostorová struktura. Co bylo předloženo, se chová bez pokory. Nechceme jako výbor bránit přestavbě. Jde nám o citlivější způsob řešení,“ míní hradecký architekt a člen výboru pro územní plánování František Křelina.

Domov pro seniory Kraj chce na Novém Hradci Králové rozšířit počet lůžek s vysokou mírou závislosti. V jedno a dvoulůžkových pokojích jich má být 188. Studie předpokládá cenu 490 milionů bez započtení DPH. Kromě stavby nové budovy se počítá s úpravou stávajících prostor, zkapacitněním kuchyně, úpravou propojovacích krčků mezi budovami, ale také novými parkovacími místy.

„Jde o zvyklosti. Jsou projektanti, kteří je znají, ale tentokrát ji projektant neuplatnil,“ přiznává náměstek Derner.

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) však namítá, že projektování limitovaly předpisy, jak mají pokoje pro seniory, kteří potřebují větší pomoc, vypadat. Podle něj je potřeba stavět rychle.

„Chápu názory členů výboru a jednotlivých architektů a architektek, avšak kraj a město nezadržitelně stárne a potřebujeme do roku 2026 kapacitu větší o tisíc lůžek. Pokud je lokalita z jakéhokoliv důvodu nevhodná, prosím o upozornění, kde jinde stavět,“ řekl Štěpán kolegům při posledním jednání zastupitelstva.

„Samozřejmě můžeme jít do sporu, podklady na to máme. Ale to nemá smysl, protože kdyby nám měl někdo věc, kterou děláme pro občany Hradce, brzdit úmyslně, ničeho dobrého bychom se nedočkali. Jsme schopni udělat nějaké korekce, dohoda vždycky znamená ústupek, ale musí být z obou stran,“ míní Vladimír Derner.

Obě strany by měly o podobě domova pro seniory dál jednat, ale až se na radnici ustaví nové zastupitelstvo a nové výbory.