Starosta i boudařka nabízejí rozum do Senátu, křeslo chce zpět továrník

Nejznámějšími tvářemi jsou vrchlabský starosta Jan Sobotka, krkonošská boudařka Klára Sovová a továrník a dosavadní senátor Jiří Hlavatý ze Dvora Králové nad Labem. Právě jeho zvolení do Poslanecké sněmovny loni na podzim vyvolalo doplňovací volby, když mu senátorský mandát automaticky zanikl.

Hlavatý se pak zřekl křesla v dolní komoře parlamentu a chce znovu získat senátorský mandát, který je pro něj prioritou. Po volbách úspěšný byznysmen a majitel největší české textilky nejprve svedl vinu za vykroužkování na voliče, pak se za nešikovná vyjádření omluvil. Z devítky kandidátů patřila jeho kampaň mezi nejviditelnější a nejintenzivnější. Otázkou bude, zda se mu jeho výše zmíněné kroky nevymstí.

„Chci pokračovat v práci, kterou jsem pro občany trutnovského regionu tři roky vykonával,“ říká devětašedesátiletý továrník. Kampaň vystupňoval ve druhé polovině prosince, na programu měl téměř každý den besedu.

Dostane se do Senátu selský rozum...

Největší politické zkušenosti ze všech devíti kandidátů má dlouholetý vrchlabský starosta Jan Sobotka. Se svým sdružením Zvon vyhrává komunální volby v krkonošském městě jako na běžícím pásu. Původní profesí stavební inženýr je starostou Vrchlabí nepřetržitě od roku 1998. V roce 2014 sdružení Zvon získalo v komunálních volbách úctyhodných 55 procent hlasů.

Šestapadesátiletý Sobotka je od roku 2012 také zastupitelem Královéhradeckého kraje a předsedou Svazku měst a obcí Krkonoše. Do voleb jde za hnutí STAN s podporou TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Po dvou dekádách v čele vrchlabské radnice nyní cítí velkou příležitost nakouknout do vysoké politiky.

„Jsem v politice přes 20 let a mohl bych své zkušenosti využít i v zákonodárném sboru. Hodně mě štve, když zákonodárci přijímají normy, které jsou zcela odtrženy od reality. Ne, že by to jednotlivec mohl úplně změnit, ale můžu přispět trochou selského rozumu,“ míní Jan Sobotka.

Zkušenosti z komunální politiky má rovněž bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská. Její registraci do voleb sice začátkem prosince odmítl trutnovský městský úřad kvůli chybám v petici, ale krajský soud v Hradci Králové před Vánoci vyhověl stížnosti nezávislé kandidátky a vrátil ji do hry o Senát.

Terezie Holovská, která v minulosti provozovala karlínský klub Mlsná tygřice, se na podzim pokusila kandidovat také na prezidenta. Pro svůj záměr nezískala podporu a ministerstvo vnitra její přihlášku pro nedostatek podpisů vyřadilo. Kvůli tomu, že někteří uchazeči získali pro svou kandidaturu podpisy stejných poslanců a senátorů, podala ústavní stížnost (více v článku Ústavní soud odmítl stížnost, do boje o Hrad pustil všech 9 kandidátů).

... nebo spravedlnost a rozum z hor?

Hodně vidět byla v uplynulých týdnech majitelka Luční a Labské boudy, advokátka Klára Sovová. Plakáty s fotografií podnikatelky s bernardýnem a Sněžkou v pozadí oblepily celé Krkonoše.

Sovová získala na svou stranu řadu známých tváří. Podporu jí vyjádřil sexuolog Radim Uzel, významný kardiochirurg Jan Pirk nebo režisér Zdeněk Troška. Do Senátu chce podle svých slov přinést „spravedlnost a rozum z hor“, bojovat bude proti byrokracii a nesmyslným paragrafům.

Doplňovací senátní volby na Trutnovsku První kolo senátních voleb se uskuteční v pátek a v sobotu. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, do druhého kola postoupí dva s nejvyšším počtem hlasů. Druhé kolo bude hned následující víkend souběžně s prvním kolem prezidentských voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin. Lidé mohou hlasovat do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Senátní obvod Trutnov kromě trutnovského regionu zasahuje i do části Náchodska. V roce 2014 se o Senát ucházelo osm kandidátů. Ve druhém kole porazil Jiří Hlavatý nedávno zesnulého náčelníka Horské služby Krkonoše Adolfa Klepše. Nový senátor bude ve Valdštejnském paláci pracovat do roku 2020, kdy se v trutnovském obvodě uskuteční řádné volby.

„Na Luční boudě máme sbor dobrovolných hasičů a Záchrannou službu Vrcholky hor. Znám množství papírování, kterou tyto činnosti vyžadují. Vím, že je možné tyto překážky pro fungování spolků zjednodušit,“ naznačuje, čemu by se jako politička chtěla věnovat.

Klára Sovová kandiduje za Nezávislou iniciativu, její jméno ale bylo v minulosti skloňované především v souvislosti s ODS. Během volební kampaně v roce 2006 její rodina dala občanským demokratům sponzorský dar šest milionů korun.

„Nic jsme za to nechtěli, dělali jsme to jen proto, aby zvítězila pravice,“ uvedla tehdy majitelka Luční boudy. Mecenáška občanských demokratů o rok později proti vládě Mirka Topolánka tvrdě vystoupila a kritizovala ji za zdražování elektřiny.

Trutnovská galeristka Blanka Horáková (ODA) naopak vsadila hlavně na internetovou reklamu. Absolventka obchodní akademie pracovala v zahraničním obchodě i ve farmaceutickém průmyslu. Věnuje se pořádání výstav výtvarného umění po celé republice, mimochodem v Trutnově založila lukostřelecký klub. Pomáhá také lidem s mentálním a fyzickým postižením.

„Jsem roky veřejně činnou ve svém regionu a vidím možnost kandidovat do Senátu jako výzvu. Byl by to další posun v mém veřejném angažování,“ tvrdí Blanka Horáková.

Obrana těžce nabyté demokracie

Mužem mnoha tváří je místostarosta Úpice za ČSSD Karel Šklíba, který je v tamním zastupitelstvu již čtvrté volební období. Je předsedou představenstva stavební firmy Maratonstav, zároveň řadu let pořádá vrcholné běžecké závody. V roce 2015 se stal poradcem tehdejší ministryně školství Kateřiny Valachové. Zlepšení podmínek pro výkonnostní sport se stalo i jedním z hlavních bodů jeho senátorské kampaně.

Volby do Senátu na Trutnovsku 2018

Trutnovského učitele Jaroslava Dvorského do Valdštejnského paláce vysílá kometa posledních parlamentních voleb – Piráti. Pedagog zdejšího gymnázia není v Trutnově neznámou postavou, organizuje hlavně tvůrčí aktivity pro mládež. Jeho oborem je česká literatura a výtvarné umění. I proto se vyjadřuje s literární noblesou.

„V duchu pokrokových tradic a velkých humanistických odkazů našeho kraje budu bránit těžce nabytou (přitom tak snadno zranitelnou) svobodu a demokracii, a to nejen na Trutnovsku,“ píše ve svém programu muž hlásící se k odkazu Jana Amose Komenského, bratří Čapků a Václava Havla.

Jako senátor se chce mimo jiné zasloužit o zlepšení kulturního klima v nemocnicích, stacionářích a domovech pro seniory.

Nemocniční prostředí je velmi blízké další trutnovské kandidátce Ivě Řezníčkové (KSČM). Předsedkyně odborové organizace v oblastní nemocnici byla v době lázeňské krize viditelnou tváří iniciativy Zachraňme Vesnu, která vznikla v reakci na plánované zavření slavné dětské léčebny v Janských Lázních.

Od roku 2014 je členkou trutnovského zastupitelstva. Jako senátorka by se chtěla specializovat na zdravotnictví a sociální oblast.

„Neřešené je sociální bydlení, tedy byznys s předraženými ubytovnami, nízké důchody, jako velmi špatné považuji nastavení příspěvku na péči v I. stupni a mnoho dalších věcí,“ uvedla v rozhovoru pro levicové Haló noviny.

SPD Tomia Okamury do voleb vysílá trutnovskou podnikatelku Luďku Tomešovou, která v roce 1992 založila tiskárnu LT. Mezi lety 2006 až 2010 byla městskou radní za Stranu Zelených.

V roce 2010 neúspěšně vedla kandidátku Demokratické strany zelených, o čtyři roky později v komunálních volbách kandidovala za Úsvit přímé demokracie. V roce 2016 se opět neúspěšně pokoušela dostat do krajského zastupitelstva už coby členka Okamurovy strany SPD.

Rozhodne volební účast

Hlavním faktorem víkendových voleb bude volební účast. Podle vrchlabského politologa Jiřího Štefka nepřekročí hranici 30 procent a klidně se může stát, že nový senátor bude známý už po prvním kole.

„První kolo se neuskuteční společně s jinými volbami a lze tudíž předpokládat velmi nízkou volební účast,“ domnívá se Štefek.

Volby podle něj mohou být reakcí na povolební počínání Andreje Babiše a jeho vlády, která nemá důvěru, či na premiérovu kauzu kolem Čapího hnízda.

„Pro odpůrce ANO a Andreje Babiše tyto volby mohou být motivací jít volit a dát hlas soupeři,“ dodává politolog.