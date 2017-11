O senátní obvod Trutnov bude vedle Hlavatého usilovat devět kandidátů

„Jména nemohu sdělit. Do doby, než budou zaregistrovaní, jsou to osobní údaje,“ řekl iDNES.cz Jiří Masařík z Městského úřadu v Trutnově. Ten bude do 26. listopadu přihlášky kontrolovat. Teprve poté kandidáty zaregistruje a jména zveřejní.

„Pokud budou v registracích chyby, lhůta na jejich odstranění je do 6. prosince,“ dodal.

Doplňující senátní volby na Trutnovsku se budou konat 5. a 6. ledna 2018, týden před hlasováním o nové hlavě státu. Případné druhé kolo se bude konat 12. a 13. ledna souběžně s prvním kolem volby prezidenta.



Kandidaturu potvrdil dosavadní senátor a majitel Juty Jiří Hlavatý. Toho jednomyslně podpořil krajský výbor ANO. Velké šance má také starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN), kterého podporují TOP 09, ODS i KDU-ČSL. Žádná z těchto stran vlastního kandidáta nenavrhla. Již dříve oznámili kandidaturu také místostarosta Úpice Karel Šklíba (ČSSD) a předsedkyně odborů z trutnovské nemocnice Iva Řezníčková (KSČM). Další kandidáty navrhli Piráti, SPD, ODA a Nezávislá iniciatova.

Voliči budou v lednu na Trutnovsku vybírat náhradníka za Jiřího Hlavatého, který kandidoval za hnutí ANO. Majitel a šéf královédvorské textilky Juta se totiž z 18. místa kandidátky díky preferenčním hlasům dostal do Poslanecké sněmovny. Tím automaticky přišel o mandát senátora, přestože s tím hnutí ani on nepočítali (více v článku Kroužky vynesly šéfa Juty Hlavatého do Sněmovny).



Hlavatý v povolebních rozhovorech automatický zánik mandátu kritizoval. Označil to za podraz „jako za totality“. Později svá slova zmírnil.

Znovu se o něm začalo mluvit ve chvíli, když řekl, že náklady na doplňující volby by měli zaplatit voliči, kteří mu dali preferenční hlas.

„Financování voleb? To musíte oslovit 4 850 voličů (Hlavatý dostal ve volbách do Sněmovny 4 859 preferenčních hlasů, pozn. red.) Zda budu nebo nebudu kandidovat, nemá vliv na pořádání voleb. Přišel jsem o mandát senátora ve chvíli, kdy měl lidé zvolili do Poslanecké sněmovny. Prezident pak vyhlásil volby v obvodě Trutnov. Nemůžu za to, že mě lidé vykroužkovali,“ řekl Hlavatý iDNES.cz poté, co se ho na možnost spolufinancování veřejně zeptal Miroslav Kalousek z TOP 09 (podrobnosti v článku Nemůžu za to, že mě vykroužkovali, říká Hlavatý).