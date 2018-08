Hradec chce radary u škol a na výpadovkách, systém pohlídá i křižovatky

Kde bude dopravní systém sledovat přestupky, rozhodli společně policisté, strážníci a úředníci odboru dopravy. Požadavky měly také komise místní samosprávy.

Rychlost na rušných silnicích hlavně u škol a hřišť budou pevné radary měřit v šesti hradeckých ulicích: Pražská, Úprkova, Lhotecká, Pouchovská, Zborovská a třída SNP. Všude tam městská policie často měří už dnes.



„Je to v místech, kde rušné ulice přímo sousedí s areálem školy nebo s hřištěm a kde je potřeba řidiče umravnit po celou dobu vyučování. Systém tam určitě má smysl,“ vysvětluje velitel dopravní skupiny městské policie Pavel Süke.

Úsekové měření je naplánováno na jeden z nejrušnějších tahů, na ulice Antonína Dvořáka a Koutníkovu, kudy vede výpadovka na Jičín a Náchod.

„K úsekovému i stacionárnímu měření rychlosti jsme vybrali místa s vysokým podílem tranzitní dopravy, především hlavní tahy na vjezdu nebo výjezdu z města, kde se často překračuje nejvyšší dovolená rychlost. K zjišťování přestupku průjezdu vozidel na červenou rovněž Policie České republiky doporučila několik křižovatek, kde k tomu podle místních dochází častěji a kde by instalace dohledového systému přinesla výrazné zvýšení bezpečnosti,“ vysvětluje za hradecké policisty Ondřej Moravčík.

Kde se bude měřit Pevné radary:

ulice Pražská, Úprkova, Lhotecká, Pouchovská, Zborovská a třída SNP. Úsekové měření rychlosti:

ulice A. Dvořáka a Koutníkova. Kontrola jízdy na červenou: křižovatky v Rašínově a Okružní ulici. Inteligentní dopravní systém má stát 305 milionů korun, z toho represivní modul 20 milionů. V Hradci má sloužit nejpozději od konce července 2022. Zdroj: Magistrát HK

Jízdu na červenou budou kamery automaticky snímat na křižovatkách na výpadovce na Pardubice a také na okruhu v Okružní ulici.

„Na okruhu je to častý problém, to platí pro všechna auta. Zejména když rozjetému kamionu skočí na křižovatce červená a on už nezastaví, následky mohou být tragické,“ vysvětluje výběr křižovatek Pave Süke.

Podle něj jde o pilotní projekt a místa se mohou měnit či jejich počet zvětšovat. Policie bude moci kamery používat i pro hledání kradených aut.

Přestupky bude systém sledovat podle předem zvolených parametrů samostatně.

„Systém přestupek automaticky identifikuje, pořídí o něm důkaz v podobě fotek nebo videa, automaticky dohledá majitele auta a připraví dokumentaci. Správní úřad pak už jenom tiskne a obesílá,“ popisuje fungování systému Vladimír Faltus z Dopravní fakulty ČVUT, která městu při jeho přípravě pomáhá.

Smyslem není represe, ale zklidnění provozu

O zařazení represivního modulu do inteligentního dopravního systému rozhodli zastupitelé města. Vše potřebné pro sledování a postihování přestupků má město stát 20 milionů korun.

Roční náklady na provoz represivního systému projektanti odhadují na 9 milionů korun, zatímco 37 milionů za stejné období by systém měl vynést na pokutách.

„Nechceme mít na každé křižovatce kamery a měřit rychlost na každém úseku. To nemáme v úmyslu. Výchova řidičů musí jít jinudy a nechceme z toho dělat ‚velkého bratra‘. Smyslem není zásadní represe, ale zklidnění provozu,“ připomíná hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK).

Represivní modul bude stát jen zlomek celé ceny inteligentního dopravního systému. Ten má vyjít na 305 milionů korun, 212 milionů na něj dostane město z evropských dotací.

Náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a hradečtí patrioti) ale připomíná, že hlavním smyslem výměny semaforů na téměř padesáti hradeckých křižovatkách je plynulejší a lepší doprava.

„Řidiči i veřejnost jednotlivé prvky systému zaznamenají minimálně. V podstatě jsou to na první pohled běžné semafory, které ale budou propojené přes celou řadou senzorů, kamer a čidel s centrálním dispečinkem. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy ve městě, což v konečném důsledku sníží jízdní dobu a negativní vliv na životní prostředí,“ zdůraznil Vedlich.

Počítačem řízené křižovatky budou samy sledovat provoz a upravovat intervaly z jednotlivých směrů. Průjezdnost městem by se podle odborníků mohla zlepšit až o 30 procent.

Hradec Králové chce už na podzim vypsat výběrové řízení na dodávku systému. S jeho budováním se má začít za dva roky a v létě 2022 by už hradeckou dopravu měly řídit počítače.