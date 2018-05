Hradci Králové hrozí dopravní kolaps, klíčovou křižovatku obsadí dělníci

Žádná z akcí zatím nemá pevně daný termín, jisté zatím je, že opravovaná místa zůstanou zčásti průjezdná.



„Předpokládáme, že s křižovatkou začneme od začátku července, má být hotová do konce prázdnin. Pak se budou spravovat okolní rozjezdy. Máme vybranou firmu s nejvýhodnější nabídkou, ale zatím nemáme podepsanou smlouvu, ještě běží lhůty pro odvolání,“ říká vedoucí provozního úseku hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kos.

Ještě předtím má začít oprava mostu U Soutoku. Tady ale hrozí, že se opravy dvou míst, která jsou od sebe něco málo přes kilometr, budou překrývat.

„Jednáme s ŘSD o možném přesunu opravy mostu na příští rok o prázdninových měsících,“ říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

„V pátek bude další jednání, do té doby se vyjasní některé technické věci. Minimální doba potřebná na opravu mostu jsou dva měsíce. Věřím, že se v pátek rozhodne,“ říká za investora Zdeněk Kos.

I samotná oprava kruhové křižovatky v Malšovicích bude problém. Jednou z klíčových tepen města projede denně 25 tisíc aut.

„Dopravní komplikace to přinese, nejsem schopen odhadnout jaké. Důležité bude, jak budou řidiči respektovat dopravní značení a objízdné trasy. Uvidíme první dny, každopádně policisté budou na provoz dohlížet,“ říká šéf dopravních policistů v kraji Petr Dušek.

Křižovatka zůstane v jednom pruhu průjezdná pro nákladní dopravu. Osobní auta mají jezdit po objížďkách. „Ty jsou navrženy pouze pro auta do 3,5 tuny. Pro průjezd osobních automobilů městem z Brněnské ve směru na Pardubice, případně na Prahu, povede ulicemi Palachovou, Štefánikovou, Zborovskou na Miletu, ve směru na Jičín a Náchod pak ulicemi Mrštíkovou, Úprkovou a Náhonem. Nákladní automobily a autobusy budou mít průjezd stavbou umožněn,“ popisuje mluvčí města Petr Vinklář.

Obavy ze zácpy a kolon mají lidé žijící v okolí objížděk. „Je jasné, že se křižovatka udělat musí. Budeme žádat o zvýšený policejní dozor. Komplikace se dají čekat třeba na nájezdech na malšovický nadjezd,“ říká předseda malšovické komise místní samosprávy Petr Vošoust.

Podobné problémy očekává také předseda komise Moravské Předměstí Sever Bedřich Kabilka: „Bude to masakr, ale musí se to udělat. Pokud by na objížďku jezdily i kamiony, požádáme o pomoc policii.“

Místo trolejbusů autobusy

Nemalé problémy bude mít i hradecký dopravní podnik. „Naše podmínka byla, abychom na linkách 1 a 2 dokázali nahradit trolejbusy autobusy. Ty máme ale volné jen o prázdninách. Samotné trasy linky 1 se to nedotkne, dvojka bude jezdit po objížďce, protože Brněnská kolem strojní průmyslovky bude uzavřena,“ vysvětluje za Dopravní podnik Hradce Králové Leo Sedláček. I on se obává kolon: „Bojíme se, že třeba linky 9, 23, 27, 24 budou mít zpoždění. Doufáme, že o prázdninách to až takový problém nebude.“

Oprava kruhové křižovatky má stát 58 milionů korun bez započtení DPH. Dnes jsou na ní výtluky a vyjeté koleje. Počítá se se zpevněním podkladních vrstev a s novými povrchy.

„Nově jsou navrženy podélné dělicí prahy ze žulových prvků kvůli zabránění nesprávné jízdy v jízdních pruzích. Ty budou vysazeny na 30 milimetrů a budou zdůrazněny osazením reflexních signálních bodů,“ popisuje zásadní doprava novinku Nina Ledvinová z ŘSD.

Právě kvůli zakázanému přejíždění mezi pruhy se na křižovatce často stávaly nehody. „Prvky pruhy zvýrazní, aby pro řidiče nebylo příjemné mezi nimi přejíždět, ale přitom to nepoškodí auta. Je to okružní křižovatka řízená světelnou signalizací, což je nestandardní. Po opravě bude přehlednější,“ uvádí dopravní inženýr hradecké policie Zdeněk Veverka.