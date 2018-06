Rád budu podporovat čisté, moderní město, říká šéf hradecké MHD

Střídání v Dopravním podniku Hradec Králové Miloslav Kulich odchází... * Bývalý předseda představenstva Dopravního podniku města Hradce Králové jde do penze ve 63 letech. Celou profesní kariéru strávil v hradeckém dopravním podniku. Vystudoval hromadnou dopravu na vysoké škole, do podniku nastoupil v roce 1979 a od roku 1987 ho řídil. Končí, protože si chce ve zdraví užít penze. Těší se na cestování, procházky se psem i na práci na okrasné zahradě. ... a přichází Zdeněk Abraham * Nový šéf podniku je ve 42 letech zkušeným manažerem. Na Univerzitě v Hradci Králové vystudoval Fakultu řízení informačních technologií. Pracoval v Karose ve Vysokém Mýtě, šest let byl obchodním ředitelem autobusové divize pro střední Evropu společnosti Scania a naposledy řídil společnost Arriva Střední Čechy. Ta se zabývá především osobní autobusovou a vlakovou dopravou. Zdeněk Abraham má dvě malé dcery. Právě kvůli rodině přichází do Hradce Králové. Dosud dojížděl za prací do Berouna 160 kilometrů, teď to bude mít z domova do podniku 12 kilometrů. Jeho hlavním koníčkem je rodina, má rád cestování, cyklistiku, lyžování, bruslení, turistiku nebo mezinárodní komunikaci. Mluví anglicky, německy, částečně rusky, italsky a turecky.