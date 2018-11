Sucho se nelepší, do rybníku v Hradci museli přivézt vodu cisternou

Běžně má rybníček ve staré zástavbě v nejširším místě 70 metrů. Letošní sucho ho ale proměnilo ve větší louži hlubokou půl metru. Ve vodě zůstaly desítky ryb, několik z nich skomírá na boku u hladiny.



„Sledujeme to, ale beru to jako oběť letošního počasí. Ještě v předminulém týdnu jsem tam zahlédl asi tři chcíplé ryby. Není to rybářský revír, ty ryby se tam dostaly živelně. Je to nebeský rybník, nemá stálý přítok, je tam pouze svedená dešťová voda,“ obhlíží smutný kus přírody jeden za stálých obyvatel staré Třebše.

Teď už je situace mnohem lepší. V blátě leží jediná leklá ryba a vody už je také víc.

„Lidé si nám stěžovali. O rybníček se sice staráme, ale žádnou lovicí četu nemáme. Požádal jsem o pomoc hradecké městské lesy a v předminulém týdnu jsme, co šlo, vylovili. Také jsme tam dovezli sedm kubíků vody,“ říká náměstek městských technických služeb Vlastimil Ondráček.

Vylovit se podařilo na padesát kilogramů ryb.

„Byla to vanička a půl bílých ryb, převezli jsme je do Labe. Takovou rybu si do našich rybníků dávat nemůžeme. Tam by konkurovala našim kaprům. Je to plevelná ryba, žádná ušlechtilá tam nebyla,“ vysvětluje Lukáš Hýsek z Městských lesů Hradec Králové. Ty půjčily technickým službám vybavení.

Podle Hýska se vylovit víc ryb dalo jen těžko: „Je tam po pás bláta, těžko se tam lze dostat. Karas je odolná ryba, která to přežije. Přečká třeba zamrznutí v kýblu vody, tady se zavrtá do bláta a vydrží.“

Vlastimil Ondráček míní, že technické služby udělaly, co mohly: „Jsme sice správci, ale žádnou lovicí četu nemáme, myslím, že jsme udělali poměrně dost.“

V Hradci Králové vyschl ještě malý rybníček v Háječku na Slezském Předměstí. Tam podle Ondráčka žádné ryby nebyly. Rybníky v městských lesích mají vody dostatek.