VIDEO: Dřevorubec roku kácel kmeny pro závod, pak ho i vyhrál

V Dolním Adršpachu se v sobotu podesáté utkali nadšenci i profesionálové, kteří si poradí s těžkou prací dřevorubce. Ukázali dovednosti se sekyrou i motorovou pilou. Do závodu nastoupilo 36 účastníků z Čech, Moravy či východního Slovenska.

Po třech kvalifikačních disciplínách zůstalo dvacet závodníků, na které ještě čekalo například odvětvování kmenů se 78 „větvemi“. Museli kládu navíc seříznout, popsat, otočit a odřezat spodní větve. Pětice nejlepších nakonec ve finále kácela kmeny na přesný cíl.

„Vítěz nemusí vyhrát všechny disciplíny, hlavní je, aby mu žádná neutekla na body natolik, aby úplně propadl. Snažíme se maximálně přiblížit všechny disciplíny skutečné práci v lese. Je to závod pro opravdové dřevorubce, kteří v lese reálně pracují, tím se lišíme od jiných soutěží,“ říká pořadatel závodu Pavel Cohla z Adršpachu, který má firmu na těžbu v lese.

Vyhrál už potřetí za sebou místní dřevorubec Jakub Vajda. „Zajímavostí je, že Jakub kácel svůj závodní kmen při závěrečné disciplíně nadvakrát. Poprvé to bylo v lese, potom jsme kmen vytáhli z lesa, naložili na tatru a přivezli na místo. Tam jsme ho vztyčili, zastrčili do země. Jakub ho pak kácel podruhé na přesný cíl, protože se dostal do finále,“ popisuje pořadatel.

Druhý byl Jaroslav Houha z Benešova u Semil, třetí skončil Tomáš Jančík z Prlova. Zatímco loni si jeden z účastníků vyhodil rameno, letošní klání se obešlo bez potíží.

Součástí byly i projížďky terénním vozem, ukázky kovářského řemesla, tombola pro diváky, sokolníci s dravci i dřevosochání motorovou pilou. Zájemci si mohli prohlédnout i ukázky těžké lesnické techniky, jako jsou lakatoše, traktory a vyvážečky. K vidění byla i práce s koňmi při stahování klád.



Do areálu u parkovišť dorazilo asi 1 600 diváků, odpoledne tam hustě chumelilo. Zájemci se také zapojili do soutěžení, závodili ve štípání dřeva. K vidění byly i dobové motorové pily. V doprovodném programu svou exhibici a vlastní závod ukázala parta Eurojack. Ti se účastní soutěží v „dřevorubeckém sportu“. Například balancovali na lávce, již si museli postavit a zadlabat, a ještě se oháněli sekyrou.